Pudełkowe Smerfy – Village Party dostępne za 57,99 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2026/01/09 19:30
0
0

Imprezowa gra na Nintendo Switch w niższej cenie.

W ofercie sklepu Media Markt pojawiła się promocja na Smerfy – Village Party w wersji pudełkowej na Nintendo Switch. Imprezowa produkcja studia Balio Studio, skierowana do młodszych graczy i rodzin, została wyceniona na 57,99 zł.

Smerfy – Village Party

Smerfy – Village Party – oferta w Media Markt

Smerfy – Village Party to gra imprezowa przeznaczona dla maksymalnie czterech graczy, oferująca 50 różnych konkurencji inspirowanych światem niebieskich bohaterów. Rozgrywka stawia na krótkie minigry, prostą obsługę i lokalny multiplayer, co czyni tytuł przystępnym wyborem do wspólnej zabawy przed jednym ekranem.

W tym celu poprosił wszystkie Smerfy o pomoc w przygotowaniach, aby impreza była niezapomniana!

Przechadzaj się po wiosce i zapraszaj rozsiane po świecie Smerfy na wydarzenie, ale uważaj na Gargamela, bo usłyszał o imprezie i zrobi wszystko, żeby ją zepsuć...

W trybie party game możesz zebrać swoich przyjaciół i rodzinę do udziału w smerfastycznych 50 mini-grach pozwalających na godziny zabawy, które zostały zainspirowane duchem świata Smerfów.
Zanurz się w ekscytującą podróż pełną zadań w trybie przygody, spotkaj ponad 100 ikonicznych Smerfów i odkrywaj 10 różnych regionów, od Wioski Smerfów po terytorium Gargamela.

GramTV przedstawia:

Pudełkowe wydanie na Nintendo Switch dostępne jest w cenie 57,99 zł. Darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniach od 99 zł. Promocja dostępna jest do wyczerpania zapasów.

Mikołaj Berlik
