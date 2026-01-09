Pudełkowe Smerfy – Village Party dostępne za 57,99 zł w Media Markt

Smerfy – Village Party to gra imprezowa przeznaczona dla maksymalnie czterech graczy, oferująca 50 różnych konkurencji inspirowanych światem niebieskich bohaterów. Rozgrywka stawia na krótkie minigry, prostą obsługę i lokalny multiplayer, co czyni tytuł przystępnym wyborem do wspólnej zabawy przed jednym ekranem.
W tym celu poprosił wszystkie Smerfy o pomoc w przygotowaniach, aby impreza była niezapomniana!
Przechadzaj się po wiosce i zapraszaj rozsiane po świecie Smerfy na wydarzenie, ale uważaj na Gargamela, bo usłyszał o imprezie i zrobi wszystko, żeby ją zepsuć...
W trybie party game możesz zebrać swoich przyjaciół i rodzinę do udziału w smerfastycznych 50 mini-grach pozwalających na godziny zabawy, które zostały zainspirowane duchem świata Smerfów.
Zanurz się w ekscytującą podróż pełną zadań w trybie przygody, spotkaj ponad 100 ikonicznych Smerfów i odkrywaj 10 różnych regionów, od Wioski Smerfów po terytorium Gargamela.
Pudełkowe wydanie na Nintendo Switch dostępne jest w cenie 57,99 zł. Darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniach od 99 zł. Promocja dostępna jest do wyczerpania zapasów.
