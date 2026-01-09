Pudełkowe Smerfy – Village Party dostępne za 57,99 zł w Media Markt

W ofercie sklepu Media Markt pojawiła się promocja na Smerfy – Village Party w wersji pudełkowej na Nintendo Switch. Imprezowa produkcja studia Balio Studio, skierowana do młodszych graczy i rodzin, została wyceniona na 57,99 zł.

Smerfy – Village Party – oferta w Media Markt

Smerfy – Village Party to gra imprezowa przeznaczona dla maksymalnie czterech graczy, oferująca 50 różnych konkurencji inspirowanych światem niebieskich bohaterów. Rozgrywka stawia na krótkie minigry, prostą obsługę i lokalny multiplayer, co czyni tytuł przystępnym wyborem do wspólnej zabawy przed jednym ekranem.