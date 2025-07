Pudełkowe SCHiM na PlayStation 5 za 59 zł w Amazon PL

W polskim Amazonie pojawiła się atrakcyjna oferta dla fanów nietypowych gier niezależnych. Za jedyne 59 zł można nabyć pudełkowe wydanie platformówki SCHiM na PlayStation 5. Produkcja została przygotowana przez niezależnego dewelopera Ewouda van der Werfa i zyskała uznanie za oryginalną mechanikę rozgrywki opartą na poruszaniu się między cieniami.

SCHiM dostępne jest w wersji pudełkowej na PS5 i objęta została darmową dostawą dla użytkowników Amazon Prime. Tytuł zadebiutował w ubiegłym roku i spotkał się z pozytywnym odbiorem za unikalną atmosferę oraz minimalistyczny styl wizualny. Tytuł wyróżnia się nieszablonowym podejściem do platformowej rozgrywki i spokojną narracją.

SCHiM to gra o skakaniu z cienia w cień podczas interakcji z relaksującym i tętniącym życiem światem.

Czym jest schim?

Schim to duch przedmiotu, rzeczy lub żywej istoty. Wszystkie byty tego świata są nimi obdarzone i pod żadnym pozorem nie wolno ich oddzielać od swoich właścicieli! I choć nie jest to zgodne z naturą, schim, który należy do twojej postaci, zostaje jej odebrany na samym początku gry.

Czy uda ci się do niego wrócić, zanim będzie za późno?

Cechy gry