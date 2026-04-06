Pudełkowe Nioh 3 w promocji. Wersja na PS5 za 169 zł

Nioh 3 to długo wyczekiwana kontynuacja mrocznej serii RPG akcji o samurajach, Nioh. Śmiertelna walka rozgrywa się na tle zniszczeń alternatywnego okresu Walczących Królestw, gdzie grasują bandyci, a wokół skradają się yokai.

Gra oferuje otwarty świat przepełniony napięciem charakterystycznym dla serii „Nioh”, a jednocześnie pozwala na swobodną eksplorację. W tym mrocznym świecie samurajów gracz zmierzy się z potężnymi yokai, będzie eksplorować groźne wioski, w których czai się ciemność, oraz walczyć z złowrogą obecnością „Crucible”.

Podczas walki możesz cieszyć się błyskawiczną i płynną zmianą między dwoma stylami walki, stawiając czoła wrogom stylem samuraja oraz wykorzystując szybkie ruchy i specjalne techniki w stylu ninja.