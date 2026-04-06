Pudełkowe Nioh 3 w promocji. Wersja na PS5 za 169 zł

W ramach promocji fizyczna edycja gry została wyceniona na 169 zł. Nioh 3 to najnowsza odsłona serii soulslike od Team Ninja, która ponownie czerpie inspiracje z japońskiej mitologii i stawia na wymagający system walki oraz rozwój postaci. Produkcja rozwija znane mechaniki z poprzednich części, oferując bardziej rozbudowany świat i nowe wyzwania dla graczy.
Nioh 3 to długo wyczekiwana kontynuacja mrocznej serii RPG akcji o samurajach, Nioh. Śmiertelna walka rozgrywa się na tle zniszczeń alternatywnego okresu Walczących Królestw, gdzie grasują bandyci, a wokół skradają się yokai.
Gra oferuje otwarty świat przepełniony napięciem charakterystycznym dla serii „Nioh”, a jednocześnie pozwala na swobodną eksplorację. W tym mrocznym świecie samurajów gracz zmierzy się z potężnymi yokai, będzie eksplorować groźne wioski, w których czai się ciemność, oraz walczyć z złowrogą obecnością „Crucible”.
Podczas walki możesz cieszyć się błyskawiczną i płynną zmianą między dwoma stylami walki, stawiając czoła wrogom stylem samuraja oraz wykorzystując szybkie ruchy i specjalne techniki w stylu ninja.
GramTV przedstawia:
Darmowa dostawa dostępna jest dla użytkowników usługi Allegro Smart!.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!