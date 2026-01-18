Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Hades 2 na Nintendo Switch 2 w promocji. Cena niższa o 40 zł

Patrycja Pietrowska
2026/01/18 14:00
0
0

Dobra okazja, by nadrobić zaległości z produkcją Supergiant Games.

W sklepie Media Markt pojawiła się świetna okazja dla graczy. Pudełkowe wydanie Hades 2 na Nintendo Switch 2 jest bowiem dostępne w promocyjnej cenie. Na grze możemy teraz zaoszczędzić 40 zł.

Hades 2 – Nintendo Switch 2
Hades 2 – Nintendo Switch 2

Hades 2 na Nintendo Switch 2 taniej. Pudełkowe wydanie w promocji

W ofercie sklepu Media Markt pojawiła się atrakcyjna propozycja dla graczy. Fizyczna wersja Hades 2 na Nintendo Switch 2 została objęta promocją, dzięki której cena gry jest niższa o 40 zł. To dobra okazja, by nadrobić zaległości z produkcją Supergiant Games.

Pierwszy sequel w historii studia Supergiant Games opiera się na najlepszych aspektach oryginalnego, „boskiego” dungeon crawlera typu roguelike i zaprasza graczy do udziału w zupełnie nowej, nieskończenie grywalnej i pełnej akcji przygodzie. Tu mity o świecie podziemnym splatają się z opowieściami o czarach i magii.


Funkcje Nintendo Switch 2 Edition:

  • Wydajność 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w trybie TV
  • Wydajność 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w trybie przenośnym
  • Ulepszona jakość tekstur
  • Ulepszone efekty wizualne

Jako nieśmiertelna Księżniczka Podziemi odkryjesz jeszcze większy i bogatszy świat starożytnych mitów, a także zmierzysz się z siłami samego Tytana Czasu, korzystając z całej potęgi Olimpu, w porywającej historii, która nieustannie toczy się dzięki każdemu Twojemu niepowodzeniu i osiągnięciu.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
promocje
wydanie fizyczne
okazja
kartridż
Hades II
Hades 2
Nintendo Switch 2
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112