Pudełkowe Hades 2 na Nintendo Switch 2 w promocji. Cena niższa o 40 zł

W sklepie Media Markt pojawiła się świetna okazja dla graczy. Pudełkowe wydanie Hades 2 na Nintendo Switch 2 jest bowiem dostępne w promocyjnej cenie. Na grze możemy teraz zaoszczędzić 40 zł.
Hades 2 na Nintendo Switch 2 taniej. Pudełkowe wydanie w promocji
- Hades 2 (Nintendo Switch 2) – 140,99 zł (zamiast 180,99 zł)
Pierwszy sequel w historii studia Supergiant Games opiera się na najlepszych aspektach oryginalnego, „boskiego” dungeon crawlera typu roguelike i zaprasza graczy do udziału w zupełnie nowej, nieskończenie grywalnej i pełnej akcji przygodzie. Tu mity o świecie podziemnym splatają się z opowieściami o czarach i magii.
Funkcje Nintendo Switch 2 Edition:
- Wydajność 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w trybie TV
- Wydajność 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p w trybie przenośnym
- Ulepszona jakość tekstur
- Ulepszone efekty wizualne
Jako nieśmiertelna Księżniczka Podziemi odkryjesz jeszcze większy i bogatszy świat starożytnych mitów, a także zmierzysz się z siłami samego Tytana Czasu, korzystając z całej potęgi Olimpu, w porywającej historii, która nieustannie toczy się dzięki każdemu Twojemu niepowodzeniu i osiągnięciu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!