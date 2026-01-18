Pudełkowe Hades 2 na Nintendo Switch 2 w promocji. Cena niższa o 40 zł

W sklepie Media Markt pojawiła się świetna okazja dla graczy. Pudełkowe wydanie Hades 2 na Nintendo Switch 2 jest bowiem dostępne w promocyjnej cenie. Na grze możemy teraz zaoszczędzić 40 zł.

Hades 2 na Nintendo Switch 2 taniej. Pudełkowe wydanie w promocji

W ofercie sklepu Media Markt pojawiła się atrakcyjna propozycja dla graczy. Fizyczna wersja Hades 2 na Nintendo Switch 2 została objęta promocją, dzięki której cena gry jest niższa o 40 zł. To dobra okazja, by nadrobić zaległości z produkcją Supergiant Games.