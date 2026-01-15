Pudełkowe gry na Xboxa w promocji. Piąta gra za złotówkę w Media Markt

Coś dla miłośników kolekcjonowania pudełek z grami.

W sklepie Media Markt wystartowała atrakcyjna promocja na konsolowe gry. Pudełkowe wersje tytułów przeznaczonych na Xboxy dostępne są w obniżonych cenach, ale to nie wszystko. Piąta, najtańsza gra, kosztuje jedynie złotówkę.

Wyprzedaż gier na Xboxy. Pudełkowe wydania w niższych cenach

Ponadto, kupując 2 produkty zainteresowani zaoszczędzą 30%, 3 produkty – 55%, natomiast przy wyborze 4 produktów aż 80%. Wspomniane rabaty dotyczą ceny najtańszej pozycji. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: