Pudełkowe gry na Xboxa w promocji. Piąta gra za złotówkę w Media Markt

Patrycja Pietrowska
2026/01/15 20:00
0
0

Coś dla miłośników kolekcjonowania pudełek z grami.

W sklepie Media Markt wystartowała atrakcyjna promocja na konsolowe gry. Pudełkowe wersje tytułów przeznaczonych na Xboxy dostępne są w obniżonych cenach, ale to nie wszystko. Piąta, najtańsza gra, kosztuje jedynie złotówkę.

Gry na Xbox
Gry na Xbox

Wyprzedaż gier na Xboxy. Pudełkowe wydania w niższych cenach

Ponadto, kupując 2 produkty zainteresowani zaoszczędzą 30%, 3 produkty – 55%, natomiast przy wyborze 4 produktów aż 80%. Wspomniane rabaty dotyczą ceny najtańszej pozycji. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

