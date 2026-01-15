Pudełkowe gry na Xboxa w promocji. Piąta gra za złotówkę w Media Markt

W sklepie Media Markt wystartowała atrakcyjna promocja na konsolowe gry. Pudełkowe wersje tytułów przeznaczonych na Xboxy dostępne są w obniżonych cenach, ale to nie wszystko. Piąta, najtańsza gra, kosztuje jedynie złotówkę.
Wyprzedaż gier na Xboxy. Pudełkowe wydania w niższych cenach
Ponadto, kupując 2 produkty zainteresowani zaoszczędzą 30%, 3 produkty – 55%, natomiast przy wyborze 4 produktów aż 80%. Wspomniane rabaty dotyczą ceny najtańszej pozycji. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Against the Storm (XSX, XOne) – 75,97 zł (zamiast 143,20 zł)
- Call of Duty: Modern Warfare II C.O.D.E. Edition (XSX, XOne) – 88 zł (zamiast 169,97 zł)
- F1 22 (XSX) – 19 zł (zamiast 69,99 zł)
- Battlefield 2042 (XSX) – 35 zł (zamiast 110,97 zł)
- Immortals of Aveum (XSX) – 44,99 zł (zamiast 77,97 zł)
- Killer Klowns from Outer Space: The Game (XSX) – 65,97 zł (zamiast 123,97 zł)
- Diablo IV (XSX, XOne) – 99 zł (zamiast 169,97 zł)
- NHL 25 (XSX) – 128,97 zł (zamiast 159,99 zł)
- Wild Hearts (XSX) – 29 zł (zamiast 41,99 zł)
- Aliens: Dark Descent (XSX, XOne) – 99,99 zł (zamiast 112,97 zł)
- Chivalry 2 (XOne) – 47,97 zł (zamiast 89,97 zł)
- Sacred 2 Remaster (XSX) – 99,99 zł (zamiast 129,99 zł)
- Like a Dragon: Ishin! (XSX, XOne) – 69 zł (zamiast 163,97 zł)
- REANIMAL (XSX) – 79,99 zł (zamiast 149,99 zł)
- Ready or Not (XSX) – 149,99 zł (zamiast 179,99 zł)
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (XSX, XOne) – 159,97 zł (zamiast 189,99 zł)
- Sid Meier's Civilization VII (XSX, XOne) – 184,97 zł (zamiast 282,97 zł)
