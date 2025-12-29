Pudełkowe Ghost Recon: Breakpoint na Xbox One/Series X/S dostępne za 49 zł na Allegro

Odkryj Auroę, siedzibę giganta z Doliny Krzemowej, firmy Skell Technology, z powietrza, lądu i morza. Zanurz się w tajemniczej wyspie, gdzie zaawansowane architektonicznie budynki przeplatają się z dziką, nieokiełznaną przyrodą. Od ośnieżonych szczytów po najgłębsze bagna – czeka tu na Ciebie różnorodny teren.

Pokonaj śmiertelnego wroga z przeszłości

Wilki to zabójcza grupa byłych żołnierzy amerykańskiej armii, gotowa użyć najskuteczniejszych maszyn śmierci, aby cię pokonać. Co więcej, kiedyś byli tacy jak ty – korzystają z tego samego szkolenia i doświadczenia. Wilki opanowały Auroę, przejmując kontrolę nad najważniejszymi zasobami wyspy: dronami. Ich przywódcą jest twój były brat broni, pułkownik Cole D. Walker, którego musisz pokonać.

Dostosuj swojego Ghosta

Stwórz własną postać i wybierz spośród tysięcy kombinacji dostosowań, aby stworzyć idealnego Ghosta. Zbieraj materiały ze świata gry, twórz i ulepszaj broń oraz dostosowuj swój ekwipunek, aby dopasować Ghosta do swojego stylu gry. W grze Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint chodzi przede wszystkim o wybór.