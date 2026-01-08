Pudełkowe Dragon’s Dogma 2 na Xbox Series X za 54 zł na Allegro

Dragon’s Dogma 2 oferuje pełne doświadczenie RPG akcji: od swobodnej eksploracji po walki z ogromnymi bossami w trybie single-player. Pudełkowe wydanie pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie przygody bez potrzeby pobierania całej gry z sieci.
Wyrusz w wielką przygodę, Arisen!
Dragon’s Dogma to seria gier RPG dla jednego gracza, oparta na fabule, która stawia przed graczami wyzwanie wyboru własnych doświadczeń – od wyglądu Arisen, poprzez powołanie, skład drużyny, sposób podejścia do różnych sytuacji i wiele innych. Teraz, w długo oczekiwanej kontynuacji, czeka na Ciebie głęboki, pełen tajemnic świat fantasy Dragon’s Dogma 2.
W trakcie podróży dołączą do ciebie Pawns, tajemnicze istoty z innego świata, dzięki czemu poczujesz się, jakby towarzyszyli ci inni gracze podczas twojej własnej przygody.
Wszystkie te elementy zostały ulepszone dzięki technologii fizycznej, sztucznej inteligencji (AI) i najnowszej grafice, aby stworzyć prawdziwie wciągający świat fantasy w Dragon’s Dogma 2.
