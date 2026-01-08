Pudełkowe Dragon’s Dogma 2 na Xbox Series X za 54 zł na Allegro

Wyrusz w wielką przygodę, Arisen!

Dragon’s Dogma to seria gier RPG dla jednego gracza, oparta na fabule, która stawia przed graczami wyzwanie wyboru własnych doświadczeń – od wyglądu Arisen, poprzez powołanie, skład drużyny, sposób podejścia do różnych sytuacji i wiele innych. Teraz, w długo oczekiwanej kontynuacji, czeka na Ciebie głęboki, pełen tajemnic świat fantasy Dragon’s Dogma 2.

W trakcie podróży dołączą do ciebie Pawns, tajemnicze istoty z innego świata, dzięki czemu poczujesz się, jakby towarzyszyli ci inni gracze podczas twojej własnej przygody.

Wszystkie te elementy zostały ulepszone dzięki technologii fizycznej, sztucznej inteligencji (AI) i najnowszej grafice, aby stworzyć prawdziwie wciągający świat fantasy w Dragon’s Dogma 2.