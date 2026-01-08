Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Dragon’s Dogma 2 na Xbox Series X za 54 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2026/01/08 20:00
0

RPG akcji Capcom taniej, darmowa dostawa dla posiadaczy Allegro Smart!.

W serwisie Allegro pojawiła się bardzo dobra oferta na Dragon’s Dogma 2 w wersji pudełkowej na konsolę Xbox Series X. Produkcja studia Capcom, oferująca dynamiczną akcję w otwartym świecie pełnym niebezpieczeństw i potężnych przeciwników, dostępna jest teraz w cenie 54 zł.

Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 – oferta w Allegro

Dragon’s Dogma 2 oferuje pełne doświadczenie RPG akcji: od swobodnej eksploracji po walki z ogromnymi bossami w trybie single-player. Pudełkowe wydanie pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie przygody bez potrzeby pobierania całej gry z sieci.

Wyrusz w wielką przygodę, Arisen!

Dragon’s Dogma to seria gier RPG dla jednego gracza, oparta na fabule, która stawia przed graczami wyzwanie wyboru własnych doświadczeń – od wyglądu Arisen, poprzez powołanie, skład drużyny, sposób podejścia do różnych sytuacji i wiele innych. Teraz, w długo oczekiwanej kontynuacji, czeka na Ciebie głęboki, pełen tajemnic świat fantasy Dragon’s Dogma 2.

W trakcie podróży dołączą do ciebie Pawns, tajemnicze istoty z innego świata, dzięki czemu poczujesz się, jakby towarzyszyli ci inni gracze podczas twojej własnej przygody.

Wszystkie te elementy zostały ulepszone dzięki technologii fizycznej, sztucznej inteligencji (AI) i najnowszej grafice, aby stworzyć prawdziwie wciągający świat fantasy w Dragon’s Dogma 2.

Darmowa dostawa dostępna jest dla osób korzystających z Allegro Smart!. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

