Pudełkowe Chorus z DLC za mniej niż 7 zł w Media Markt

Kosmiczna strzelanka Chorus ponownie w promocji. W Media Markt pudełkowe wydanie kosztuje tylko 6,97 zł.

Do sklepu internetowego Media Markt powróciła atrakcyjna promocja na Chorus Day One Edition w wersji pudełkowej na PC. Produkcja od Fishlabs dostępna jest już za jedyne 6,97 zł.

Chorus – oferta w Media Markt

Edycja Day One zawiera klucz Steam z podstawową wersją gry oraz cyfrowe elementy kosmetyczne do statku i wyposażenia. Chorus zebrał już blisko 3500 recenzji na Steamie, z czego 82% to opinie pozytywne. Gra oferuje dynamiczną kosmiczną strzelankę z historią odkupienia w tle, a do tego została pozytywnie zweryfikowana pod kątem działania na Steam Decku.