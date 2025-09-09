Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Chorus z DLC za mniej niż 7 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2025/09/09 13:00
0
0

Kosmiczna strzelanka Chorus ponownie w promocji. W Media Markt pudełkowe wydanie kosztuje tylko 6,97 zł.

Do sklepu internetowego Media Markt powróciła atrakcyjna promocja na Chorus Day One Edition w wersji pudełkowej na PC. Produkcja od Fishlabs dostępna jest już za jedyne 6,97 zł.

Chorus
Chorus

Chorus – oferta w Media Markt

Edycja Day One zawiera klucz Steam z podstawową wersją gry oraz cyfrowe elementy kosmetyczne do statku i wyposażenia. Chorus zebrał już blisko 3500 recenzji na Steamie, z czego 82% to opinie pozytywne. Gra oferuje dynamiczną kosmiczną strzelankę z historią odkupienia w tle, a do tego została pozytywnie zweryfikowana pod kątem działania na Steam Decku.

Fizyczne wydanie można odebrać za darmo w sklepach stacjonarnych Media Markt, a w przypadku wysyłki cena zaczyna się od 9,99 zł. To świetna okazja dla osób, które kolekcjonują pudełkowe edycje gier na PC i chcą przy okazji zdobyć dodatkowe DLC.

Jedynym celem Nary jest zniszczyć mroczny kult, który ją ukształtował. Zdobywaj niszczycielskie bronie i umiejętności w nowym wydaniu gatunku kosmicznej strzelanki. W towarzystwie Opuszczonego, myślącego myśliwca, badaj starożytne świątynie, tocz widowiskowe walki w stanie nieważkości i wyjdź poza znaną nam rzeczywistość.

DROGA DO ODKUPIENIA
staw czoła duchom przeszłości Nary. Przemierzaj galaktykę i przekrocz granice rzeczywistości, aby za wszelką cenę zjednoczyć siły ruchu oporu przeciw Kręgowi i jego przywódcy, Wielkiemu Prorokowi.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
promocja
pudełka
Chorus
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112