Pudełkowe Chorus z DLC za mniej niż 7 zł w Media Markt

Edycja Day One zawiera klucz Steam z podstawową wersją gry oraz cyfrowe elementy kosmetyczne do statku i wyposażenia.Chorus zebrał już blisko 3500 recenzji na Steamie, z czego 82% to opinie pozytywne. Gra oferuje dynamiczną kosmiczną strzelankę z historią odkupienia w tle, a do tego została pozytywnie zweryfikowana pod kątem działania na Steam Decku.
Fizyczne wydanie można odebrać za darmo w sklepach stacjonarnych Media Markt, a w przypadku wysyłki cena zaczyna się od 9,99 zł. To świetna okazja dla osób, które kolekcjonują pudełkowe edycje gier na PC i chcą przy okazji zdobyć dodatkowe DLC.
Jedynym celem Nary jest zniszczyć mroczny kult, który ją ukształtował. Zdobywaj niszczycielskie bronie i umiejętności w nowym wydaniu gatunku kosmicznej strzelanki. W towarzystwie Opuszczonego, myślącego myśliwca, badaj starożytne świątynie, tocz widowiskowe walki w stanie nieważkości i wyjdź poza znaną nam rzeczywistość.
DROGA DO ODKUPIENIA
staw czoła duchom przeszłości Nary. Przemierzaj galaktykę i przekrocz granice rzeczywistości, aby za wszelką cenę zjednoczyć siły ruchu oporu przeciw Kręgowi i jego przywódcy, Wielkiemu Prorokowi.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!