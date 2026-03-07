Zaloguj się lub Zarejestruj

Promocja na antologię Oddworld – 4 gry za niespełna 60 zł

Maciej Petryszyn
2026/03/07 19:30
W przyszłym roku seria Oddworld obchodzić będzie swoje 30. urodziny. W tym czasie doczekała się ona czterech odsłon.

Teraz całą tę czwórkę możemy zgarnąć za niespełna 60 zł. I to w pakiecie.

Oddworld Anthology: The Unlikely Heroes Collection
Oddworld Anthology: The Unlikely Heroes Collection

Antologia Oddworld, a w niej 4 gry

Na Allegro sklep Ultragames prowadzi bowiem sprzedaż Oddworld Anthology: The Unlikely Heroes Collection w wersji na konsolę Nintendo Switch. Mowa tutaj o zbiorczym wydaniu 4 produkcji. Są to m.in. Oddworld: New’n’Tasty i Oddworld: SoulStorm, czyli remake’i odpowiednio Oddworld: Abe's Oddysee i Oddworld: Abe's Exoddus. Do tego dochodzą również Oddworld: Munch’s Oddysee oraz jedyny w tym gronie FPS, Oddworld: Stranger’s Wrath HD.

Dołącz do Abe'a w jego epickim poszukiwaniu wolności i odkryj niezapomniane światy. Fani gier przygodowych i dystopijnych uniwersów, ta kompilacja jest stworzona dla was!

Oddworld: New 'n' Tasty to gruntowny remake oszałamiającej platformowej gry przygodowej Oddworld: Abe's Oddysee. Zapewnia atmosferę ukochanego klasyka w przepięknej estetyce HD, która zaspokaja wrażliwość współczesnych graczy.

Oddworld: Munch's Oddysee: Przełączaj się między Abe'em i Munchem i używaj specjalnych mocy, fajnych ulepszeń i innych specjalnych zdolności, aby odzyskać ostatnie Gabbiteggs w Oddworld, które zostały zapakowane w puszkę Gabbiar. Niech Odd ci pomoże!

Oddworld: Stranger's Wrath oferuje unikalny hybrydowy punkt widzenia, w którym gracz przełącza się między pierwszą a trzecią osobą, w zależności od sytuacji. Pierwsza osoba do walki, trzecia osoba do przemierzania świata.

Oddworld : Soulstorm: Jest to większa, gorsza i odważniejsza platformówka akcji znanej serii gier wideo i wybuchowa druga część kwintologii po Oddworld: New 'n' Tasty . Wcielasz się w Abe'a, niechętnego bohatera Mudokonów, który nieumyślnie wywołał powstanie, a teraz musi poprowadzić swoich kolegów Mudokonów w walce o wolność przeciwko przywódcom planety.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

