Puddle of Mudd prezentuje teledysk do nowego singla Rain. Zanurzcie się melancholijnej melodii

Nowy singiel został wyprodukowany przez Erica T. Johnsona (założyciela NI Music Group/LoudHit Records) oraz Aben Eubanksa, nagradzanego gitarzystę i autora piosenek współpracującego m.in. z Kelly Clarkson. Rain ma symbolizować artystyczne odrodzenie multiplatynowego zespołu. Utwór stawia na emocjonalną szczerość i powściągliwość, nawiązując do autentyczności, która niegdyś uczyniła Blurry ponadczasowym hitem, jednocześnie oferując nowoczesne brzmienie dla współczesnych fanów rocka.

To nie jest comeback budowany na wspomnieniach. Chodzi o to, aby Wes znów był emocjonalnie obecny. Rain niesie tę samą duszę i ciężar emocjonalny, które uczyniły Blurry ponadczasowym, ale bez prób jego odtwarzania.

Twórcy podkreślają, że nie chodzi o powrót oparty wyłącznie na nostalgii. Johnson dodał do tej wypowiedzi:

Ta piosenka jest o staniu w samym środku burzy zamiast uciekania przed nią. Jest szczera, obnażona i prawdziwa. Rain oddaje dokładnie to, gdzie jestem teraz.

W listopadzie ubiegłego roku Puddle of Mudd zaprezentował teledysk do poprzedniego singla Monsters, który pierwotnie ukazał się w październiku bez wcześniejszej zapowiedzi. W sierpniu 2025 roku zespół podpisał nowy kontrakt menedżerski z NI Music Group. Wkrótce potem Wes Scantlin wszedł do Warner Chappell Studios w Los Angeles wraz z CEO NI Music Group, Erikiem T. Johnsonem, który współtworzył i wyprodukował utwór przy wsparciu inżyniera dźwięku Ethana Raya Shevina. Scantlin potwierdził później, że Monsters zostało w całości napisane, nagrane i wyprodukowane podczas tych sesji. Najnowszy album zespołu Kiss The Machine, ukazał się w maju 2025 roku nakładem Pavement Entertainment.

Zespół Puddle of Mudd sprzedał na całym świecie ponad siedem milionów albumów, w tym cztery miliony w samych Stanach Zjednoczonych, stając się jednym z najpopularniejszych rockowych wykonawców początku lat 2000. Przełomowy krążek Come Clean z 2001 roku przyniósł hit Blurry, który trafił do Top 5 zestawienia Billboard Hot 100, a także radiowe przeboje She Hates Me, Control i Drift & Die, definiując brzmienie pokolenia post-grunge’u.

Posłuchajcie utworu Rain: