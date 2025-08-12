Puchatek: Krew i miód 3 już powstaje. Scenariusz horroru napisze twórca hitu z Nicolasem Cagem

W końcu historia w slasherowym Puchatku nabierze trochę sensu.
Trzecia część niskobudżetowej, krwawej serii Puchatek: Krew i miód wchodzi w fazę przygotowań. Produkcja, którą po raz pierwszy ogłoszono w ubiegłym roku, zyskała Richarda Stanleya (Kolor z przestworzy, Wyspa doktora Moreau) jako scenarzystę. Zdjęcia rozpoczną się na początku 2026 roku, a sprzedażą praw zajmą się ITN Studios oraz Premiere Entertainment.
Puchatek: Krew i miód 3 – film zyskał głośnego scenarzystę
Seria pochodzi od brytyjskiej wytwórni Jagged Edge Productions, która w 2023 roku niespodziewanie odniosła ogromny sukces pierwszym Puchatek: Krew i miód. Wyprodukowany za mniej niż 50 tysięcy dolarów film stał się głośnym tematem w popkulturze dzięki przekształceniu ukochanego misia A.A. Milne’a w seryjnego zabójcę z młotem w ręku. Produkcja zarobiła ponad 5 milionów dolarów w światowym box office.
Jestem niesamowicie podekscytowany, że mogę dołączyć do Scotta Chambersa i jego kreatywnego zespołu jako scenarzysta przy trzeciej odsłonie ukochanej, krwawej sagi, która ożywiła niezależną produkcję gatunkową w Wielkiej Brytanii. Stumilowy las nigdy już nie będzie taki sam - powiedział Stanley.
W trzeciej części powrócą Scott Chambers i Rhys Frake-Waterfield, którzy odpowiadali za poprzednie odsłony. Tym razem Chambers, dotychczas producent, stanie za kamerą, a Frake-Waterfield obejmie rolę producenta.
Zawsze byłem wielkim fanem Koloru z przestworzy i całej twórczości Richarda. Teraz, gdy rozpoczęliśmy pracę nad trzecią częścią, nie mogę się doczekać, aż jego szalona wizja ożyje. Prace już trwają i obiecują wynieść wszystko na zupełnie nowy poziom - podkreślił Chambers.
Kiedy ogłoszono trzecią część, Chambers i Frake-Waterfield zapowiadali, że film będzie miał większy budżet niż poprzednie odsłony oraz wprowadzi nowych bohaterów z oryginalnych opowieści o Kubusiu Puchatku, w tym Królika, słonie Heffalumpy i stworki Woozle.
Jagged Edge rozwija także swój tzw. Twisted Childhood Universe. W tym roku premierę miał horror Peter Pan’s Neverland Nightmare, a w lipcu do kin trafiło Bambi: The Reckoning, które zadebiutuje na VOD 29 sierpnia. Wszystkie te postacie, wraz z wieloma innymi, spotkają się w planowanym crossoverze Poohniverse: Monsters Assemble, którego zdjęcia rozpoczną się w marcu.
