Puchatek: Krew i miód 3 już powstaje. Scenariusz horroru napisze twórca hitu z Nicolasem Cagem

Trzecia część niskobudżetowej, krwawej serii Puchatek: Krew i miód wchodzi w fazę przygotowań. Produkcja, którą po raz pierwszy ogłoszono w ubiegłym roku, zyskała Richarda Stanleya (Kolor z przestworzy, Wyspa doktora Moreau) jako scenarzystę. Zdjęcia rozpoczną się na początku 2026 roku, a sprzedażą praw zajmą się ITN Studios oraz Premiere Entertainment.

Puchatek: Krew i miód 3 – film zyskał głośnego scenarzystę

Seria pochodzi od brytyjskiej wytwórni Jagged Edge Productions, która w 2023 roku niespodziewanie odniosła ogromny sukces pierwszym Puchatek: Krew i miód. Wyprodukowany za mniej niż 50 tysięcy dolarów film stał się głośnym tematem w popkulturze dzięki przekształceniu ukochanego misia A.A. Milne’a w seryjnego zabójcę z młotem w ręku. Produkcja zarobiła ponad 5 milionów dolarów w światowym box office.