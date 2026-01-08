PUBG z zupełnie nowym podejściem. Darmowy BLINDSPOT trafi na Steam już wkrótce

Uniwersum PUBG doczeka się niebawem interesującego rozszerzenia poprzez nową produkcję zatytułowaną PUBG: BLINDSPOT. Tym razem gracze nie otrzymają jednak klasycznego battle royale, lecz darmową strzelankę taktyczną ukazującą akcję w rzucie izometrycznym. Produkcja ta ma zadebiutować w fazie wczesnego dostępu już 5 lutego 2026 roku na Steamie.

PUBG: BLINDSPOT – nowa taktyczna strzelanka z izometrycznym widokiem zadebiutuje w lutym

W nowym tytule nacisk położono na taktyczną walkę w ciasnych pomieszczeniach. Do dyspozycji graczy zostaną oddane znajome bronie takie jak MK14, AWM czy P90, a także gadżety – granaty, drony czy zbliżeniowe ładunki wybuchowe.

Każda postać posiada swoje unikalne cechy oraz preferowane narzędzia. Deweloperzy zaimplementowali też system dynamicznego pola widzenia, który jest współdzielony między członkami drużyny w czasie rzeczywistym.