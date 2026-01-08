Zaloguj się lub Zarejestruj

PUBG z zupełnie nowym podejściem. Darmowy BLINDSPOT trafi na Steam już wkrótce

Patrycja Pietrowska
2026/01/08 12:30
0
0

PUBG wkracza w zupełnie nową erę taktycznych starć prezentowanych z perspektywy lotu ptaka.

Uniwersum PUBG doczeka się niebawem interesującego rozszerzenia poprzez nową produkcję zatytułowaną PUBG: BLINDSPOT. Tym razem gracze nie otrzymają jednak klasycznego battle royale, lecz darmową strzelankę taktyczną ukazującą akcję w rzucie izometrycznym. Produkcja ta ma zadebiutować w fazie wczesnego dostępu już 5 lutego 2026 roku na Steamie.

PUBG: BLINDSPOT
PUBG: BLINDSPOT

PUBG: BLINDSPOT – nowa taktyczna strzelanka z izometrycznym widokiem zadebiutuje w lutym

W nowym tytule nacisk położono na taktyczną walkę w ciasnych pomieszczeniach. Do dyspozycji graczy zostaną oddane znajome bronie takie jak MK14, AWM czy P90, a także gadżety – granaty, drony czy zbliżeniowe ładunki wybuchowe.
Każda postać posiada swoje unikalne cechy oraz preferowane narzędzia. Deweloperzy zaimplementowali też system dynamicznego pola widzenia, który jest współdzielony między członkami drużyny w czasie rzeczywistym.
PUBG: BLINDSPOT to realistyczna i szybka strzelanka inspirowana PUBG: BATTLEGROUNDS.
Każda broń, od karabinów szturmowych przez pistolety maszynowe, strzelby, karabiny snajperskie i wyborowe po pistolety, granatniki i nie tylko, ma odrębne parametry i zachowanie.

Doświadcz opartych na umiejętnościach, emocjonujących i realistycznych wymian ognia w strzelance z widokiem z góry, jakiej dotąd nie było.

Wersja, która ukaże się w lutym, ma zawierać fundamentalne mechaniki rozgrywki. Autorzy planują systematyczne wprowadzanie poprawek w balansie oraz dodawanie nowych funkcji w oparciu o sugestie społeczności. Czas trwania fazy wczesnego dostępu zależeć będzie bezpośrednio od postępów w pracach oraz reakcji samych użytkowników.

Przypomnijmy raz jeszcze, że PUBG: BLINDSPOT zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu. Gra ukaże się 5 lutego 2026 roku za pośrednictwem platformy Steam.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/pubg-blindspot-launches-in-early-access-on-february-5

Tagi:

News
trailer
zwiastun
zapowiedź
strzelanka
wczesny dostęp
RTS
PUBG
PUBG Corp.
Krafton
Taktyczne
PUBG: BLINDSPOT
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

