PUBG ulepsza wersje konsolowe. PS5 przegrywa jednak z Xbox Series X

Zbliżająca się aktualizacja PUBG: Battlegrounds, która wprowadzi natywne wsparcie dla obecnej generacji konsol, przyniesie dysproporcje techniczne między platformami Sony i Microsoftu. Twórcy zdecydowali się na odświeżenie techniczne, które ku zaskoczeniu graczy, faworyzuje platformę Xbox Series X. Nowe, zrewitalizowane wersje konsolowe mają zadebiutować 13 listopada 2025 roku, co jednocześnie oznacza koniec wsparcia dla PlayStation 4 i Xbox One.

PUBG: Battlegrounds w 1440p na PlayStation i w 4K na Xbox Series X

Największa różnica widoczna jest w parametrach wizualnych. Użytkownicy konsoli PlayStation 5 będą musieli zadowolić się rozgrywką w rozdzielczości 1440p. Dla porównania, posiadacze konkurencyjnej konsoli Xbox Series X będą cieszyć się znacznie wyższą rozdzielczością, sięgającą 2160p. W obu przypadkach płynność animacji pozostanie na poziomie 60 klatek na sekundę.