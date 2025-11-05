Zaloguj się lub Zarejestruj

PUBG ulepsza wersje konsolowe. PS5 przegrywa jednak z Xbox Series X

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 13:00
0
0

Koniec wsparcia PUBG dla poprzedniej generacji konsol.

Zbliżająca się aktualizacja PUBG: Battlegrounds, która wprowadzi natywne wsparcie dla obecnej generacji konsol, przyniesie dysproporcje techniczne między platformami Sony i Microsoftu. Twórcy zdecydowali się na odświeżenie techniczne, które ku zaskoczeniu graczy, faworyzuje platformę Xbox Series X. Nowe, zrewitalizowane wersje konsolowe mają zadebiutować 13 listopada 2025 roku, co jednocześnie oznacza koniec wsparcia dla PlayStation 4 i Xbox One.

PUBG: Battlegrounds
PUBG: Battlegrounds

PUBG: Battlegrounds w 1440p na PlayStation i w 4K na Xbox Series X

Największa różnica widoczna jest w parametrach wizualnych. Użytkownicy konsoli PlayStation 5 będą musieli zadowolić się rozgrywką w rozdzielczości 1440p. Dla porównania, posiadacze konkurencyjnej konsoli Xbox Series X będą cieszyć się znacznie wyższą rozdzielczością, sięgającą 2160p. W obu przypadkach płynność animacji pozostanie na poziomie 60 klatek na sekundę.

GramTV przedstawia:

Aby dopasować wydajność wizualną do Series X, fani Sony będą musieli nabyć droższy model PS5 Pro, który zaoferuje rozgrywkę w rozdzielczości 2160p/60fps. Warto jednak zaznaczyć, że bazowy model PS5 wciąż oferuje lepszą wydajność niż Xbox Series S, który może osiągnąć maksymalnie 1080p przy 60 fps.

Różnica w rozdzielczości nie jest jedynym aspektem, w którym Xbox uzyskuje przewagę w nowej wersji PUBG. Gracze przechodzący z konsoli Xbox One na Series X lub Series S zachowają wszystkie zdobyte dotychczas osiągnięcia. Niestety, trofea zdobyte na PS4 nie zostaną przeniesione na PS5.

Źródło:https://gamerant.com/pubg-battlegrounds-ps5-or-xbox-version-better/

Tagi:

News
Xbox One
PlayStation 4
PlayStation
next-gen
rozdzielczość
PlayStation 5
nextgen
Xbox Series X
Xbox Series S
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112