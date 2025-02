PS5 Pro sprzedaje się gorzej niż PS4 Pro. Inni producenci mają jednak podobny problem

Analityk branżowy Mat Piscatella zauważył na platformie Bluesky, że od 21 lutego 2025 roku sprzedaż PS5 Pro jest niższa niż PS4 Pro w analogicznym okresie. Sony nie ujawniło oficjalnych liczb, ale wysokie ceny konsoli, problem z dostępnością napędów oraz ogólny spadek sprzedaży sprzętu mogą mieć na to wpływ. PS5 Pro doświadczyło także problemów wydajnościowych, choć Sony zapowiedziało poprawki.

Piscatella podał również, że wydatki na sprzęt PS5 spadły o 38% rok do roku, co mogło wpłynąć również na wyniki wersji Pro. Nie jest to jednak wyłącznie problem Sony. Xbox Series X/S zanotowały spadek o 50%, natomiast Nintendo Switch o 53% w tym samym okresie. W 2024 roku sprzedaż konsol w Europie zmniejszyła się łącznie o 21%.