PS Plus Extra z ogromną nowością. Sony dzieli się wielką kolekcją Destiny 2

PlayStation kontynuuje obchody Days of Play, oferując kolejne niespodzianki dla subskrybentów PS Plus . Od dzisiaj użytkownicy planu Extra zyskują dostęp do Destiny 2: Klasycznej kolekcji – pakietu, który normalnie kosztuje 299 zł w PlayStation Store.

Całość uzupełnia ponad 50 nagród i dostęp do nowych podklas pasm, które możemy wykorzystać podczas rozgrywki. Gracze, którzy nie mieli jeszcze okazji sprawdzić Destiny 2, dostają teraz najlepszą okazję, by zacząć z kompletnym zestawem zawartości. Pakiet trafi do katalogu PS Plus Extra dzisiaj, 4 czerwca, około godziny 10:00.