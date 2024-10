Dead Island 2, Two Point Campus, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands i nie tylko.

Kilka dni temu poznaliśmy październikową ofertę PS Plus Extra i Premium. Dowiedzieliśmy się również, które pozycje znikną z abonamentu Sony, a wśród nich znalazło się między innymi LittleBigPlanet 3 czy The Evil Within. Tymczasem tytuły oferowane w ramach usługi na październik 2024 są już dostępne, a ich pełną listę znajdziecie poniżej.