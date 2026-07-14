Dying Light: The Beast jednak nie trafi na PS4 i Xbox One. Techland tłumaczy decyzję

W opublikowanym oświadczeniu napisano m.in. o kompromisach, które byłby konieczne, by udało się dokończyć ten projekt:

Dying Light: The Beast zostało stworzone od podstaw z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości sprzętu obecnej generacji. Otwarty świat gry, zaawansowana oprawa wizualna oraz płynna walka i parkour zależą od mocy obliczeniowej oraz pamięci, których starsze konsole po prostu nie są w stanie zapewnić. W miarę postępów w pracach nad grą stało się jasne, że przeniesienie jej na te platformy wymagałoby kompromisów, które uniemożliwiłyby nam dostarczenie rozgrywki w takiej formie, jaką sobie założyliśmy.

Nie była to kwestia decyzji o porzuceniu tamtych platform. Wynikało to raczej z technicznych realiów procesu produkcji oraz z naszego zobowiązania do dostarczenia jak najlepszych wrażeń z gry.

Wiemy, że wielu z Was nie mogło się doczekać rozgrywki na PS4 lub Xbox One i jest nam niezmiernie przykro z powodu zawodu, jaki to sprawia. Każdy, kto spodziewał się zagrać na jednej z tych platform, będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy.