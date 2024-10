Twórca Dustborn o brutalnej premierze. „Przyzwyczailiśmy się, że ludziom nie podobają się nasze gry”

Ponadto na YouTubie pojawiło się kilka filmów związanych z Tørnquistem. W jednym z nich ktoś stwierdził, że deweloper chce topić dzieci. „Powinno być dość oczywiste, że nie chcę, aby dzieci umierały” – wyjaśnił twórca. „Nie ma sposobu, by to usunąć, a to bardzo szkodliwe kłamstwo”.

Możesz łatwo zignorować to, co mówią na forach lub w serwisie X. E-maile są trochę bliżej domu, ale otrzymywanie SMS-ów, w których ktoś życzy ci śmierci, jest niepokojące. – wyznał twórca.

Wspomniany wyżej portal miał okazję porozmawiać z twórcą Dustborn, Ragnarem Tørnquistem. Choć odbiór produkcji był raczej mieszany, w mediach społecznościowych wiele osób reagowało negatywnie, wspominając o elementach „woke” w grze. Jak przyznał deweloper, to całkowicie zaskoczyło zespół, który nie miał planu na to, jak sobie z tym poradzić. Według twórcy doszło zarówno do nękania, jak i gróźb w stronę deweloperów.

Tørnquist dodaje również, że zespół musi poważnie traktować zagrożenia. Jednym z jego priorytetów jest chronienie swoich pracowników przed najgorszym. Twórca zadbał o to, by deweloperzy podnosili się wzajemnie na duchu, dzieląc się dobrymi opiniami na temat gry. „Na szczęście większość zespołu nie została bezpośrednio zaatakowana. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by wesprzeć tych, którzy otrzymali osobiste wiadomości”. Na pytanie, czy studio spodziewało się debaty na temat poprawnych politycznie aspektów gry, deweloper odpowiada:

Tak, ale nigdy nie chcieliśmy prowokować. Chcieliśmy po prostu stworzyć grę z postaciami, które są inne. Nie sądziliśmy, że będzie to tak kontrowersyjne, że grupa będzie walczyć z faszystowskim reżimem. Nie sądzę, by wiele osób chciało żyć w państwie policyjnym. A nasza wersja Stanów Zjednoczonych w żadnym wypadku nie jest prawdziwą Ameryką. Używanie zaimków stało się stosunkowo powszechne w grach i wiedzieliśmy, że ludzie mogą na to zareagować. Ale to była rzeczywistość, którą chcieliśmy przedstawić. Nie uważamy, że stworzyliśmy grę, która jest przede wszystkim o polityce. Chodzi bardziej o język i relacje między ludźmi – podkreśla Tørnquist.

CEO Red Thread Games nie uważa również, by Dustborn było klapą. Choć gra nie sprzedaje się tak dobrze, jakby życzył sobie tego zespół, deweloper jest dumny z dzieła. Tytuł miał sprzedać się znacznie lepiej, niż jest to sugerowane w sieci. Twórca ma jednak pewne obawy co do tego, jak wyglądać będzie branża gier w przyszłości.

Zaczynasz kwestionować decyzje dotyczące projektowania postaci, narracji, sformułowań, PR, a nawet mechaniki gry. Wynika to z większej niepewności co do możliwych reakcji. Ale nie przestaniemy być sobą. Widać to w odbiorze coraz większej liczby gier. Wszystko staje się częścią wojny kulturowej. Mam nadzieję, że uda nam się to przezwyciężyć, ponieważ jest to bardzo niefortunne, zarówno dla obecnych w branży, potencjalnych nowych deweloperów, inwestorów, jak i wydawców. Nikt nie chce zostać złapany w taką burzę wojny kulturowej.

Według Tørnquista różnorodność w grach jest natomiast korzystna dla wszystkich. „Gry takie jak Black Myth: Wukong , Mario i Elden Ring nie przestaną istnieć tylko dlatego, że wypuścimy Dustborn. Jest miejsce na obie te gry i wszystko pomiędzy”. Na zakończenie warto dodać, że Dustborn otrzymało 14 milionów norweskich koron od Instytutu Filmowego, a także 150 tysięcy euro z dotacji UE. Gra zadebiutowała 20 sierpnia 2024 roku.