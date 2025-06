Przypadkowi gracze Warzone w Top 250. Przez błąd niektórzy niesłusznie znaleźli się w gronie najlepszych

Sezon 4 w Call of Duty: Warzone nie wystartował najlepiej. Po problemach z ukrytymi poziomami graczy i reklamami w ekranie ekwipunku, doszło do kolejnej wpadki – tym razem w trybie rankingowym. Aktualizacja, która miała naprawić błędne pozycjonowanie, niespodziewanie wywindowała wielu graczy do elity Rankingu.

Warzone – błąd rankingu zniszczył Top 250

Według informacji przekazanych przez znanego insidera CharlieIntel, najnowszy patch miał poprawić problem z błędnym przypisaniem rangi na starcie sezonu. Zamiast tego, wielu graczy otrzymało nawet do 5000 punktów Skill Ratingu, co automatycznie przeniosło ich do samej czołówki tabeli rankingowej. „Przyznali graczom różnicę SR, co skutkowało awansem do Top 250” – poinformował CharlieIntel.

