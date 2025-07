Przyjaciele Chrisa Cornella tworzą supergrupę hołdującą jego twórczość. Powstaje zespół "King Ultramega"

To dla mnie wielki zaszczyt nagrywać razem z tak niesamowitymi muzykami w ramach King Ultramega. Jestem równie dumny, że w tym projekcie oddajemy hołd Soundgarden, celebrując twórczość Chrisa. Co więcej, wszyscy uczestnicy wspierają Fundację MusiCares, a to naprawdę godne podziwu.

Nie było jednego punktu zapalnego, który doprowadził do powstania tego projektu. To raczej seria wydarzeń sprawiła, że narodziła się koncepcja King Ultramega, jako ewoluującej formy hołdu dla głosu całego pokolenia.

Informacja o powstaniu King Ultramega pojawiła się niedługo po doniesieniach o możliwej premierze nowego albumu Soundgarden z udziałem Cornella. W ósmą rocznicę śmierci wokalisty, przypadającą na 18 maja 2025 roku, basista zespołu, Ben Shepherd, zdradził, że istnieje niewydany materiał, nagrany jeszcze przed śmiercią Chrisa. Album nie ma jeszcze tytułu, ale wiele wskazuje na to, że ujrzy światło dzienne w przyszłości.

W emocjonalnym wpisie na Instagramie Shepherd napisał:

Czekając, aż mój syn Noah skończy dziś szkołę, myślę o… a właściwie od rana siedzi mi w głowie ta jedna piosenka, jak uparty wiosenny ptak. To utwór, który Chris i Matt napisali na nasz album, który wciąż nie ma tytułu. Sam dźwięk głosu Chrisa mi pomaga. On pomagał wszystkim, których znał... Pomógł też mnie. Wystarczyło jego brzmienie, by wiedzieć, że rozumie moje wątpliwości i zawsze mi wybaczał, nawet jako starszy człowiek. W tym momencie pracy nad każdym z naszych wcześniejszych albumów ogarniało mnie uczucie podziwu, braterstwa, twórczej siły, majestatu i miłości… czystej siły życia. Słyszeć teraz głos Chrisa zza tej niewidzialnej granicy, słyszeć potężne życie dusz dzielących się muzyką, to coś niesamowitego. Jako fan i członek zespołu słyszeć utwory, które Chris przyniósł kilka lat temu i patrzeć, jak z prób i bąbli na palcach powstaje pełnowartościowy numer Soundgarden, to jakby z piersi spadł lodowiec.

King Ultramega to nie tylko muzyczny projekt, ale i wyraz tęsknoty oraz miłości, jaką bliscy i fani wciąż żywią do Cornella. To także realna pomoc dla potrzebujących artystów, dokładnie tak, jak za życia czynił to Chris Cornell.