„Przepraszamy za to”. Studio Escape From Tarkov przeprasza za fatalny start wersji 1.0 i obiecuje nagrody dla graczy

Battlestate Games reaguje na krytyczne recenzje na Steam.
Battlestate Games, deweloper Escape From Tarkov, oficjalnie przeprosił za liczne problemy techniczne i słaby stan gry po jej premierze w wersji 1.0. Studio obiecuje wprowadzenie większej liczby serwerów oraz wypłacenie graczom rekompensaty w postaci nagród w grze w „najbliższej przyszłości”.
Przeprosiny i plan naprawczy Nikity Buyanova
Premiera Escape From Tarkov w wersji 1.0 (która zbiegła się z oficjalnym debiutem gry na Steam) spotkała się z krytyką, a recenzje użytkowników na platformie Valve są obecnie na poziomie „Mieszane”. W odpowiedzi na problemy, dyrektor gry, Nikita Buyanov, zamieścił na platformie X obszerne oświadczenie, w którym wyraził skruchę i nakreślił plan na nadchodzące tygodnie:
Premiera była z pewnością burzliwa, przepraszam za to. Ale chcemy nadal walczyć o wszystko, co dobre, przeciwko temu, co złe. Będziemy nadal dostarczać Wam, faktycznym fanom gry, rzeczy, które się Wam spodobają.
Głównym problemem, który Buyanov obiecał rozwiązać, są kwestie techniczne i wydajnościowe:
Serwery i kolejki: „Serwery zapełniają się bardzo szybko, dlatego dodajemy coraz więcej serwerów na całym świecie, aby skrócić czas dobierania graczy”.
Błędy dziedziczone: Deweloper przyznał, że gra nadal boryka się z „przestarzałymi rzeczami i błędami dziedziczonymi” (legacy bugs) jeszcze z czasów wersji alfa, które nie zostały wyeliminowane w wersji 1.0.
Poprawki techniczne: Buyanov zapewnił, że studio nieustannie pracuje nad eliminacją zgłaszanych problemów.
GramTV przedstawia:
Battlestate Games wydało także oficjalne oświadczenie na Steam, szczegółowo omawiające, jakie konkretnie błędy zostaną naprawione w nadchodzących aktualizacjach technicznych:
Problemy z pobieraniem Escape From Tarkov i EFT: Arena przez Steam oraz autorski launcher BSG.
Błąd error 228 występujący podczas interakcji z handlarzami.
Problemy z nieprawidłowym oświetleniem podczas interakcji z handlarzami.
Kompensacja dla graczy:
W ramach przeprosin studio obiecało, że w „najbliższej przyszłości” wszyscy gracze otrzymają w grze zestaw rekompensacyjny: Bear Classic i USEC Night Patrol set. Gracze, którzy już posiadają te przedmioty, otrzymają ich równowartość w kredytach w grze.
Wczytywanie ramki mediów.
Jednocześnie deweloperzy poprosili graczy korzystających z technologii Nvidia Smooth Motion o jej wyłączenie, ponieważ może ona powodować problemy z uruchamianiem gry.
Studio potwierdziło również, że pracuje nad możliwością przeniesienia Escape From Tarkov na konsole, choć szczegóły dotyczące adaptacji interfejsu (UI/UX) pod kontrolery nie zostały jeszcze ujawnione.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!