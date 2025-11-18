Zaloguj się lub Zarejestruj

„Przepraszamy za to”. Studio Escape From Tarkov przeprasza za fatalny start wersji 1.0 i obiecuje nagrody dla graczy

Mikołaj Berlik
2025/11/18 19:30
Battlestate Games reaguje na krytyczne recenzje na Steam.

Battlestate Games, deweloper Escape From Tarkov, oficjalnie przeprosił za liczne problemy techniczne i słaby stan gry po jej premierze w wersji 1.0. Studio obiecuje wprowadzenie większej liczby serwerów oraz wypłacenie graczom rekompensaty w postaci nagród w grze w „najbliższej przyszłości”.

Escape From Tarkov

Przeprosiny i plan naprawczy Nikity Buyanova

Premiera Escape From Tarkov w wersji 1.0 (która zbiegła się z oficjalnym debiutem gry na Steam) spotkała się z krytyką, a recenzje użytkowników na platformie Valve są obecnie na poziomie „Mieszane”. W odpowiedzi na problemy, dyrektor gry, Nikita Buyanov, zamieścił na platformie X obszerne oświadczenie, w którym wyraził skruchę i nakreślił plan na nadchodzące tygodnie:

Premiera była z pewnością burzliwa, przepraszam za to. Ale chcemy nadal walczyć o wszystko, co dobre, przeciwko temu, co złe. Będziemy nadal dostarczać Wam, faktycznym fanom gry, rzeczy, które się Wam spodobają.

ównym problemem, który Buyanov obiecał rozwiązać, są kwestie techniczne i wydajnościowe:

  • Serwery i kolejki: „Serwery zapełniają się bardzo szybko, dlatego dodajemy coraz więcej serwerów na całym świecie, aby skrócić czas dobierania graczy”.
  • Błędy dziedziczone: Deweloper przyznał, że gra nadal boryka się z „przestarzałymi rzeczami i błędami dziedziczonymi” (legacy bugs) jeszcze z czasów wersji alfa, które nie zostały wyeliminowane w wersji 1.0.
  • Poprawki techniczne: Buyanov zapewnił, że studio nieustannie pracuje nad eliminacją zgłaszanych problemów.

GramTV przedstawia:

Battlestate Games wydało także oficjalne oświadczenie na Steam, szczegółowo omawiające, jakie konkretnie błędy zostaną naprawione w nadchodzących aktualizacjach technicznych:

  • Problemy z pobieraniem Escape From Tarkov i EFT: Arena przez Steam oraz autorski launcher BSG.
  • Błąd error 228 występujący podczas interakcji z handlarzami.
  • Problemy z nieprawidłowym oświetleniem podczas interakcji z handlarzami.

Kompensacja dla graczy:

W ramach przeprosin studio obiecało, że w „najbliższej przyszłości” wszyscy gracze otrzymają w grze zestaw rekompensacyjny: Bear Classic i USEC Night Patrol set. Gracze, którzy już posiadają te przedmioty, otrzymają ich równowartość w kredytach w grze.

Jednocześnie deweloperzy poprosili graczy korzystających z technologii Nvidia Smooth Motion o jej wyłączenie, ponieważ może ona powodować problemy z uruchamianiem gry.

Studio potwierdziło również, że pracuje nad możliwością przeniesienia Escape From Tarkov na konsole, choć szczegóły dotyczące adaptacji interfejsu (UI/UX) pod kontrolery nie zostały jeszcze ujawnione.

Źródło:https://gamingbolt.com/escape-from-tarkov-studio-apologises-for-poor-launch-announces-in-game-rewards-in-near-future

News
oceny
aktualizacja
strzelanka
Steam
PC
Escape from Tarkov
Mikołaj Berlik
