„Przepraszamy za to”. Studio Escape From Tarkov przeprasza za fatalny start wersji 1.0 i obiecuje nagrody dla graczy

Battlestate Games, deweloper Escape From Tarkov, oficjalnie przeprosił za liczne problemy techniczne i słaby stan gry po jej premierze w wersji 1.0. Studio obiecuje wprowadzenie większej liczby serwerów oraz wypłacenie graczom rekompensaty w postaci nagród w grze w „najbliższej przyszłości”.

Przeprosiny i plan naprawczy Nikity Buyanova

Premiera Escape From Tarkov w wersji 1.0 (która zbiegła się z oficjalnym debiutem gry na Steam) spotkała się z krytyką, a recenzje użytkowników na platformie Valve są obecnie na poziomie „Mieszane”. W odpowiedzi na problemy, dyrektor gry, Nikita Buyanov, zamieścił na platformie X obszerne oświadczenie, w którym wyraził skruchę i nakreślił plan na nadchodzące tygodnie: