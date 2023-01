Przepiękni NPC w Skyrim

Jeśli do tej pory gracie w Skyrim, to znaczy, że z modyfikacjami jesteś już za pan brat. Dziś prezentujemy Wam kolejną ciekawą propozycję.

Mod do Skyrim poprawiający wygląd NPC

Oczywiście, modyfikacji podkręcających grafikę w The Elder Scrolls V: Skyrim nie brakuje. Jeśli sprytnie połączycie garstkę modów, to efekty mogą być zachwycające. High Poly True to Vanilla NPC Overhaul to propozycja od użytkownika o nicku ace, a jego pracę możecie znaleźć na platformie nexusmods.com.



Dzięki wspomnianej modyfikacji sprawicie, że NPC w grze będą wyglądać oszałamiająco dobrze. Warto wspomnieć, że poprawki nie dotyczą wszystkich bohaterów niezależnych, których spotkamy w trakcie swojej przygody. Obecnie mniejszych lub większych zmian doczekały się 322 modele.



Oczywiście, zainstalowanie modyfikacji będzie wymagało trochę pracy. Na stronie projektu znajdziecie dokładne wymagania oraz instrukcję. Twórca opublikował również obszerną galerię zdjęć prezentujących odświeżony wygląd postaci.