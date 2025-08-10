Fani Gwiezdnych wojen od dawna marzą o takiej grze RPG z otwartym światem. Ogromny mod do Starfielda zmienia grę nie do poznania

Star Wars Genesis może być tym, czego fani Gwiezdnych wojen od dawna oczekują.

Celem jest stworzenie wciągającego RPG z unikalną historią i rozbudowanym endgame’em, a nie jedynie przemalowanie Starfield z zachowaniem tych samych wad. Projekt stara się ulepszyć bazową grę poprzez poprawki błędów, nowe i rozszerzone funkcje rozgrywki, ulepszoną oprawę wizualną i więcej - wyjaśnia autor moda, DeityVengy.

Dla wielu graczy pełnoprawne RPG z Gwiezdnych wojen osadzone w otwartym świecie to wymarzona produkcja. Projekt Star Wars Genesis może je spełnić. Jest to modyfikacja do Starfielda, która znacząco zmienia i usprawnia grę Bethesdy. Jak opisuje jej twórca na oficjalnej stronie projektu , mod nie tylko przenosi grę w realiach Gwiezdnych wojen, ale również naprawia „wiele, wiele, wiele fundamentalnych problemów, które czynią ze Starfielda złą grę”.

Star Wars Genesis przenosi akcję do odległej galaktyki, zamieniając kluczowe lokacje Starfield na planety znane z uniwersum Gwiezdnych wojen – Nowa Atlantyda staje się Coruscant, a statki, bronie, NPC i inne elementy zyskują swoje odpowiedniki z sagi. Projekt jest osadzony w alternatywnej wersji okresu między Zemstą Sithów a Nową nadzieją, w której Imperator Palpatine jest kontrolowany przez Yuuzhan Vongów, co prowadzi do rywalizacji pomiędzy Imperium Palpatine’a, odrodzonym Imperium Sithów, organizacją przestępczą Shadow Collective i Rebelią.

Twórca przebudował znaczną część fabuły Starfield, dodając nowe dialogi, choć część z nich wygenerowano przy pomocy AI. Plan zakłada pełne przepisanie wszystkich głównych zadań, aby dopasować je do nowej linii fabularnej.

DeityVengy nie ukrywa, że mod ma być także remedium na wady Starfield: