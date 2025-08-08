Fallout 4 z płatnymi modami? Nowe doniesienia sugerują duże zmiany

Creations ze Skyrima i Starfielda może trafić do kolejnej gry Bethesdy.
Według nieoficjalnych doniesień, Fallout 4 może wkrótce otrzymać wsparcie dla systemu Creations, znanego już z The Elder Scrolls V: Skyrim i Starfielda. Byłoby to największe rozszerzenie tej gry od kwietniowej aktualizacji next-gen, która zbiegała się z premierą serialu.
Fallout 4 – kolejne podejście do monetyzacji popularności serii
Sukces serialu Fallout wyraźnie ożywił zainteresowanie marką, a ponieważ Fallout 5 pozostaje projektem odległej przyszłości, Bethesda szuka sposobów na dalsze wykorzystanie tego wzrostu popularności. Jednym z nich było wydanie aktualizacji next-gen w kwietniu 2024 r., a według twórcy kanału JuiceHead – kolejnym może być wprowadzenie systemu Creations do Fallouta 4.
Creations to narzędzie pozwalające graczom wygodnie przeglądać, instalować i tworzyć modyfikacje – zarówno darmowe, jak i płatne. W przypadku Skyrima i Starfielda system ten umożliwia twórcom zarabianie na swojej pracy. Fallout 4, według spekulacji, miałby dołączyć do tej listy.
JuiceHead powołuje się na „wiele źródeł”, a jego wcześniejsze przewidywania co do Skyrima okazały się trafne. Serwis SteamDB odnotował też zmiany w strukturze plików Fallouta 4, a modyfikacje w testowym „press buildzie” sugerują, że Bethesda przygotowuje większą aktualizację.
Według Insider Gaming, funkcja Creations mogłaby zadebiutować jeszcze w 2025 roku, razem z drugim sezonem serialu Fallout, który według plotek ma zadebiutować pod koniec roku. Bethesda nie odniosła się jeszcze oficjalnie do tych informacji.
