Fallout 4 z płatnymi modami? Nowe doniesienia sugerują duże zmiany

Creations ze Skyrima i Starfielda może trafić do kolejnej gry Bethesdy.

Według nieoficjalnych doniesień, Fallout 4 może wkrótce otrzymać wsparcie dla systemu Creations, znanego już z The Elder Scrolls V: Skyrim i Starfielda. Byłoby to największe rozszerzenie tej gry od kwietniowej aktualizacji next-gen, która zbiegała się z premierą serialu.

Fallout 4 – kolejne podej ście do monetyzacji popularności serii

Sukces serialu Fallout wyraźnie ożywił zainteresowanie marką, a ponieważ Fallout 5 pozostaje projektem odległej przyszłości, Bethesda szuka sposobów na dalsze wykorzystanie tego wzrostu popularności. Jednym z nich było wydanie aktualizacji next-gen w kwietniu 2024 r., a według twórcy kanału JuiceHead – kolejnym może być wprowadzenie systemu Creations do Fallouta 4.