To jeden z ciekawszysch filmów bokserskich ostatnich lat. Zobacz zwiastun

Sunrise Films ujawniło zwiastun nowego dramatu bokserskiego Bang Bang, który trafi do kin 12 września. Scenariusz napisał Will Janowitz, a reżyserem jest Vincent Grashaw. Zapowiada się surowa opowieść z boksem w tle. Zobaczcie zwiastun.

Bang Bang – zwiastun dramatu bokserskiego

W głównej roli w filmie występuje Tim Blake Nelson, znany m.in. z filmu Ballada o Busterze Scruggsie (to zaskakujący ruch obsadowy). Partnerują mu Glenn Plummer (Obdarzony, Imperial Dreams), Kevin Corrigan (Infiltracja, Chłopcy z ferajny), Nina Arianda (Being the Ricardos), Andrew Liner (Ransom Canyon), Erica Gimpel (Zabójcze umysły) i Daniella Pineda (Księgowy 2, Jurassic World: Dominion).