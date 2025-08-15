Zaloguj się lub Zarejestruj

To jeden z ciekawszysch filmów bokserskich ostatnich lat. Zobacz zwiastun

Jakub Piwoński
2025/08/15 15:30
Bang Bang wchodzi do kin we wrześniu.

Sunrise Films ujawniło zwiastun nowego dramatu bokserskiego Bang Bang, który trafi do kin 12 września. Scenariusz napisał Will Janowitz, a reżyserem jest Vincent Grashaw. Zapowiada się surowa opowieść z boksem w tle. Zobaczcie zwiastun.

Bang Bang – zwiastun dramatu bokserskiego

W głównej roli w filmie występuje Tim Blake Nelson, znany m.in. z filmu Ballada o Busterze Scruggsie (to zaskakujący ruch obsadowy). Partnerują mu Glenn Plummer (Obdarzony, Imperial Dreams), Kevin Corrigan (Infiltracja, Chłopcy z ferajny), Nina Arianda (Being the Ricardos), Andrew Liner (Ransom Canyon), Erica Gimpel (Zabójcze umysły) i Daniella Pineda (Księgowy 2, Jurassic World: Dominion).

Film był już prezentowany na festiwalach Tribeca, Locarno, Deauville i Oldenburg, gdzie spotkał się z uznaniem krytyków. Polscy widzowie mogli zobaczyć go na American Film Festiwal. Dopiero teraz wchodzi jednak do dystrybucji.

Według oficjalnego opisu:

Emerytowany bokser Bernard ‘Bang Bang’ Rozyski (Tim Blake Nelson) postanawia spróbować swoich sił w treningu, gdy tylko odbudowuje kontakt ze swoim wnukiem, z którym nie utrzymuje kontaktów. Podczas gdy treningi pomagają bokserowi wydostać się z dołka, w którym tkwi, wszyscy kwestionują jego motywacje, w tym była dziewczyna sprzed dekad, która była świadkiem błyskawicznego wzrostu popularności Bang Banga w tym sporcie w latach 80. Czy przekazuje on po prostu odziedziczoną wściekłość, czy też za jego naukami kryje się prawdziwy altruizm?

Choć rola Tima Blake’a Nelsona w roli boksera może budzić pewne wątpliwości pod względem fizycznym, zwiastun filmu zapowiada ciekawą, emocjonalną opowieść o walce nie tylko na ringu, ale i w życiu osobistym bohatera. Fani dramatów sportowych i historii o rodzinnych relacjach mają na co czekać.

Źródło:https://bleedingcool.com/movies/bang-bang-trailer-released-boxing-drama-releases-september-12/

