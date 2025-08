Denzel Washington, Apple Tv+ i nowa wersja słynnego arcydzieła. Highest 2 Lowest - polscy krytycy na NIE, zagraniczni na TAK

Legendarny reżyser Spike Lee powraca z kolejnym filmem, który już budzi duże emocje i polaryzuje krytyków — Highest 2 Lowest. Najnowsze dzieło Lee, w którym główną rolę zagrał znakomity Denzel Washington, to efektowny remiks klasycznego arcydzieła japońskiego mistrza Akiry Kurosawy High and Low z 1963 roku. Film miał swoją światową premierę podczas festiwalu w Cannes, gdzie został pokazany poza konkursem, a na ekranach kin pojawi się od 22 sierpnia, by od 5 września zagościć na platformie Apple TV+.

Highest 2 Lowest – zwiastun filmu

W oryginale Kurosawy poznaliśmy właściciel fabryki obuwia odbiera telefon z żądaniem okupu za porwanego syna, ale okazuje się, że chodzi o dziecko szofera. Spike Lee podszedł do tego nieco inaczej. Akcja została przeniesiona do współczesnego Nowego Jorku, gdzie Denzel Washington wciela się w wpływowego dyrektora wytwórni płytowej, który staje się celem szantażu po porwaniu syna jego szofera. Scenariusz napisali sam Spike Lee oraz Alan Fox. Highest 2 Lowest trwa 132 minuty.