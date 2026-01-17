Przelała się czara goryczy i ARC Raiders w końcu rozprawia się z oszustami. Ruszyły stałe bany

Popularność ARC Raiders okazała się mieczem obosiecznym. Strzelanka TPP od Embark Studios, która zadebiutowała w październiku, jest tak angażująca, że uruchomiła też plagę oszustów. Aimboty, exploity i inne formy cheatów zaczęły poważnie wpływać na jakość rozgrywki, wywołując frustrację społeczności i największych streamerów. Jest reakcja twórców.

ARC Raiders w końcu rozprawia się z oszustami

Embark Studios zapewniało, że problem traktuje bardzo poważnie, zapowiadając zmiany w regulaminie oraz wdrażanie nowych systemów wykrywania oszustw. Przez dłuższy czas działania studia były jednak postrzegane jako niewystarczające – zwłaszcza że bany nakładane na cheaterów miały charakter wyłącznie tymczasowy.