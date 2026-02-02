Rust zaostrza walkę z cheaterami. Nowy antycheat budzi kontrowersje

Historia Rust wiąże się z problemem cheaterów. W odpowiedzi na stale ewoluujące metody oszustw studio Facepunch Studios zdecydowało się na kolejny, zdecydowany krok, który może znacząco zmienić sposób dostępu do gry.
Secure Boot i TPM 2.0 w Rust. Facepunch zapowiada twardsze zasady
Nowe informacje przekazał Alistair McFarlane, dyrektor operacyjny Facepunch, w oficjalnym wpisie w serwisie X. Od marca właściciele serwerów będą mogli opcjonalnie ograniczyć dostęp wyłącznie do graczy, którzy mają włączone funkcje Secure Boot oraz Trusted Platform Module w wersji 2.0. McFarlane zaznaczył przy tym, że studio będzie analizować zebrane dane i w przyszłości spodziewa się przejścia na model, w którym takie wymagania staną się obowiązkowe na wszystkich serwerach.
Według przedstawicieli Facepunch są to rozwiązania coraz częściej spotykane w grach sieciowych o charakterze rywalizacyjnym. Podobne mechanizmy pojawiły się już w innych dużych produkcjach, a zaawansowane systemy antycheatowe działające na poziomie systemu operacyjnego uznawane są za jedne z najskuteczniejszych. Jednocześnie tego typu zabezpieczenia od lat budzą kontrowersje, głównie ze względu na ich inwazyjność oraz potencjalne ryzyko błędów.
Wiemy, że nie wszyscy korzystają ze sprzętu obsługującego Secure Boot lub TPM 2.0, dlatego na początek wybieramy rozwiązanie pośrednie.
Opcja ta zostanie wprowadzona jako dobrowolne ustawienie dla administratorów serwerów, jednak z czasem będziemy analizować dane i spodziewamy się przejścia do modelu, w którym stanie się ona obowiązkowa na wszystkich serwerach.
Poziom wykorzystania Secure Boot i TPM 2.0 jest obecnie znacznie wyższy i nadal rośnie, a same technologie stają się coraz bardziej standardowe w grach sieciowych o charakterze rywalizacyjnym.
GramTV przedstawia:
Decyzja Facepunch spotkała się z mieszanym odbiorem społeczności. Część graczy otwarcie popiera zaostrzenie zasad, argumentując, że każdy realny krok w stronę ograniczenia oszustw jest wart poparcia. Inni zwracają jednak uwagę na barierę sprzętową i koszty, które mogą wykluczyć część użytkowników z dalszej gry.
Na razie opcjonalny charakter zmian może złagodzić napięcia, jednak zapowiedzi studia sugerują, że to jedynie etap przejściowy. Jeśli Secure Boot i TPM 2.0 okażą się skuteczne w ograniczaniu oszustw, Rust może dołączyć do grona gier, w których rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa staną się standardem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!