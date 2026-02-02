Rust zaostrza walkę z cheaterami. Nowy antycheat budzi kontrowersje

Historia Rust wiąże się z problemem cheaterów. W odpowiedzi na stale ewoluujące metody oszustw studio Facepunch Studios zdecydowało się na kolejny, zdecydowany krok, który może znacząco zmienić sposób dostępu do gry.

Secure Boot i TPM 2.0 w Rust. Facepunch zapowiada twardsze zasady

Nowe informacje przekazał Alistair McFarlane, dyrektor operacyjny Facepunch, w oficjalnym wpisie w serwisie X. Od marca właściciele serwerów będą mogli opcjonalnie ograniczyć dostęp wyłącznie do graczy, którzy mają włączone funkcje Secure Boot oraz Trusted Platform Module w wersji 2.0. McFarlane zaznaczył przy tym, że studio będzie analizować zebrane dane i w przyszłości spodziewa się przejścia na model, w którym takie wymagania staną się obowiązkowe na wszystkich serwerach.