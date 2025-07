Przedziwna teoria o Władcy Pierścieni. Gwiazda filmu odniosła się do niej po latach

Wraz z nowymi projektami, jak serial Pierścienie Władzy od Prime Video i nadchodzący film The Hunt for Gollum w reżyserii Andy’ego Serkisa, zainteresowanie Śródziemiem ponownie rośnie. Czy istnieje szansa, że Legolas powróci na ekran?

W jednym z wcześniejszych wywiadów Bloom zdradził, że chętnie ponownie wcieliłby się w rolę elfiego łucznika:

Zawsze mówię, że jeśli Pete mówi: „Skacz”, to ja pytam: „Jak wysoko?” To zabawne, bo elfy przechodzą przez ten świat wielokrotnie, są przecież nieśmiertelne. Byłem też w Hobbicie i to było ciekawe doświadczenie, bardzo różne od Władcy Pierścieni. To był piękny czas i pomysł powrotu... Oczywiście, kto by nie chciał wrócić do tego świata?