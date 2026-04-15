Godzilla wraca i rusza na Nowy Jork. Pierwszy teaser zapowiada wielkie zniszczenia

Seria Godzilla ma na karku już ponad trzydzieści filmów, ale nic nie wskazuje na to, by miała zwalniać. Wręcz przeciwnie – marka trzyma się świetnie, a nadchodząca produkcja z Japonii może tylko potwierdzić jej mocną pozycję.

Zwiastun nowej Godzilli

Na CinemaCon zaprezentowano pierwszy teaser filmu Godzilla Minus Zero, który od razu przyciągnął uwagę fanów. Materiał sugeruje, że tym razem kultowy potwór obierze na cel Nowy Jork – a w szczególności Statuę Wolności. Wygląda na to, że fani otrzymają to co lubią najbardziej – destrukcję i pojedynki potworów. Za film ponownie odpowiada Takashi Yamazaki, który zajmie się nie tylko reżyserią, ale także scenariuszem i efektami specjalnymi. Historia ma rozgrywać się dwa lata po wydarzeniach z poprzedniej części i skupić się na losach ocalałych po ataku kaiju.