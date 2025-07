Przed nami premiera wielkiego projektu od Valve? Deadlock może zadebiutować już wkrótce

Valve przygotowuje się do dwóch dużych premier. Choć gracze najbardziej wyczekują powrotu do marki Half-Life, znacznie bliżej debiutu znajduje się Deadlock – sieciowa gra łącząca elementy MOBA i looter shootera, która ma trafić do szerokiego grona odbiorców w modelu free-to-play.

Deadlock – sieciowa produkcja coraz bliżej

Choć jeszcze kilka miesięcy temu o grze wiedzieli głównie testerzy i informatorzy, Deadlock zdobywa coraz większe zainteresowanie. W ramach zamkniętych testów tytuł zgromadził w jednym momencie ponad 171 tysięcy graczy, a Valve zarejestrowało już znak towarowy produkcji. To może oznaczać, że premiera jest naprawdę blisko – choć konkretna data wciąż pozostaje nieznana.

Wczytywanie ramki mediów.