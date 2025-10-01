Prototype może wrócić na nowoczesne platformy. W plikach gry odkryto ciekawe szczegóły

Najnowsza aktualizacja wersji gry Prototype na platformie Steam wywołała falę spekulacji dotyczących możliwości odświeżenia i powrotu tego tytułu na współczesne platformy. Zaskakujący patch wprowadził do gry nową listę twórców oraz zawiera odniesienia do platformy Ubisoft Connect. Ponieważ obecnie nie istnieje publicznie dostępna wersja gry Prototype dla Ubisoft Connect, te odkrycia są interpretowane jako sygnał, że deweloperzy przygotowują ponowne wydanie gry na nowoczesne system.

Prototype zaskakuje nową aktualizacją na Steamie. Fani podejrzewają powrót serii

Wśród elementów dodanych w aktualizacji, internauci z subreddita gry zwrócili też uwagę na pojawienie się w plikach nazwy Iron Galaxy. Firma ma historię współpracy z firmą Activision, pierwotnym wydawcą Prototype. Studio to było odpowiedzialne za przeniesienie na PC takich franczyz jak Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 oraz Spyro Reignited Trilogy.