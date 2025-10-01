Zaloguj się lub Zarejestruj

Prototype może wrócić na nowoczesne platformy. W plikach gry odkryto ciekawe szczegóły

Patrycja Pietrowska
2025/10/01 17:30
0
0

Czy czeka nas powrót Prototype?

Najnowsza aktualizacja wersji gry Prototype na platformie Steam wywołała falę spekulacji dotyczących możliwości odświeżenia i powrotu tego tytułu na współczesne platformy. Zaskakujący patch wprowadził do gry nową listę twórców oraz zawiera odniesienia do platformy Ubisoft Connect. Ponieważ obecnie nie istnieje publicznie dostępna wersja gry Prototype dla Ubisoft Connect, te odkrycia są interpretowane jako sygnał, że deweloperzy przygotowują ponowne wydanie gry na nowoczesne system.

Prototype
Prototype

Prototype zaskakuje nową aktualizacją na Steamie. Fani podejrzewają powrót serii

Wśród elementów dodanych w aktualizacji, internauci z subreddita gry zwrócili też uwagę na pojawienie się w plikach nazwy Iron Galaxy. Firma ma historię współpracy z firmą Activision, pierwotnym wydawcą Prototype. Studio to było odpowiedzialne za przeniesienie na PC takich franczyz jak Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 oraz Spyro Reignited Trilogy.

GramTV przedstawia:

Ujawnienie aktualizacji miało jednak swoje negatywne konsekwencje dla społeczności moderskiej. Zmiany wprowadzone przez nowy patch doprowadziły do uszkodzenia popularnego modu Prototype Fix, który został stworzony, aby pomóc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z kompatybilnością pojawiających się podczas próby uruchomienia gry na współczesnych komputerach osobistych. W plikach wersji PC odkryto także nową, nieznaną wcześniej mapę testową.

Prototype pierwotnie ukazało się w 2009 roku na konsole PlayStation 3, Xbox 360 oraz PC. Produkcja ta, stworzona przez Radical Entertainment i wydana przez Activision, została ciepło przyjęta przez krytyków, osiągając wynik 78/100 w serwisie Metacritic. Kontynuacja, Prototype 2, trafiła na rynek w 2012 roku. W 2015 roku obydwie części serii doczekały się ponownego wydania na konsole PlayStation 4 i Xbox.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/it-looks-like-prototype-could-be-coming-back-after-a-steam-update-added-new-credits/

Tagi:

News
Ubisoft
Activision
aktualizacja
gra akcji
plotka
Prototype 2
Radical Entertainment
otwarty świat
Prototype
Ubisoft Connect
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112