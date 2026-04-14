Protoplasta Hadesa na Steamie za niecałe 14 zł. Tak tanio nie było od dawna

Po pierwsze, tak jak i za Hadesem, tak i za Transistor odpowiedzialne jest studio Supergiant Games. Po drugie, tytuł, chociaż uderza w inną niż antyczni bogowie stylistykę, to jednocześnie stanowi interesujący pogląd na to, co ponad dekadę temu kiełkowało w głowach twórców. Kilka rozwiązań z Transistor spokojnie możemy bowiem dostrzec w przygodach Zagreusa i jego siostry Melinoe, co czyni z omawianej pozycji swoistego protoplastę późniejszego hitu. No i na koniec trzeba wspomnieć, że wydana jeszcze w 2014 roku gra Supergiant jest obecnie do kupienia na Steamie w ogromnej promocji. Jej szczegóły znajdziecie poniżej.

Transistor, produkcja twórców tytułu Bastion, to gra typu action RPG w klimacie SF, w której posługujesz się wyjątkową bronią o nieznanym pochodzeniu w walce na ulicach oszałamiającego, futurystycznego miasta. Gra Transistor swobodnie łączy planowanie strategiczne z szybką rozgrywką, oferując dynamiczną zabawę i wciągającą fabułę. W trakcie przygód odkryjesz stopniowo tajemnice Transistora, ścigając jego poprzednich właścicieli. Najważniejsze cechy Całkowicie nowy świat stworzony przez autorów gry Bastion

Możliwość konfiguracji potężnego Transistora z użyciem tysięcy kombinacji funkcji

Dynamiczna walka w czasie rzeczywistym połączona z przejrzystym trybem planowania

Bogata, ręcznie malowana szata graficzna w pełnej rozdzielczości 1080p

Oryginalna ścieżka dźwiękowa, zmieniająca się dynamicznie wraz z akcją

Wiele godzin komentarza głosowego, tworzącego głęboką i klimatyczną fabułę

Tryb Rekursja wprowadza proceduralnie tworzone bitwy i nowe kombinacje funkcji po zakończeniu gry

Możliwość pełnego dostosowania sterowania do posiadanego komputera

Wystarczy udać się na platformę Steam i tam wyszukać Transistor, chociaż można też po prostu udać się pod ten adres. To tam produkcja Supergiant Games jest do kupienia z 85-procentową obniżką – zamiast 91,99 zł zapłacimy jedynie 13,79 zł. Aczkolwiek oferta jest ograniczona czasowo i wygasa już za 2 tygodnie, tj. 28 kwietnia.