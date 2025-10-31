Zaloguj się lub Zarejestruj

Promocje w Xbox Store. Wyprzedaż najlepiej ocenianych gier z ID@Xbox

Patrycja Pietrowska
2025/10/31 12:30
0
0

Rabaty nawet do 90%.

Xbox Store wystartował z nową wyprzedażą gier. Tym razem koncentruje się ona na najlepiej ocenianych grach z ID@Xbox. Promocje potrwają do 5 listopada 2025 roku.

Xbox Store
Xbox Store

Wyprzedaż gier w Xbox Store – wybrane gry taniej nawet o 90%

Xbox przygotował kolejną okazję dla fanów cyfrowych zakupów. W ramach najnowszej akcji zainteresowani mogą kupić taniej najlepiej oceniane gry z ID@Xbox. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.

Źródło:https://www.xbox.com/pl-PL/games/browse/id-xbox-best-rated-sale

