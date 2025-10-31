Promocje w Xbox Store. Wyprzedaż najlepiej ocenianych gier z ID@Xbox

Xbox Store wystartował z nową wyprzedażą gier. Tym razem koncentruje się ona na najlepiej ocenianych grach z ID@Xbox. Promocje potrwają do 5 listopada 2025 roku.
Wyprzedaż gier w Xbox Store – wybrane gry taniej nawet o 90%
Xbox przygotował kolejną okazję dla fanów cyfrowych zakupów. W ramach najnowszej akcji zainteresowani mogą kupić taniej najlepiej oceniane gry z ID@Xbox. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Lies of P – 137,49 zł (zamiast 274,99 zł)
- Phasmophobia – 69,36 zł (zamiast 92,49 zł)
- No Man's Sky – 110,99 zł (zamiast 277,49 zł)
- Citizen Sleeper – 27,74 zł (zamiast 92,49 zł)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 77,04 zł (zamiast 114,99 zł)
- Deliver Us The Moon – 22,99 zł (zamiast 114,99 zł)
- Still Wakes the Deep – 36,74 zł (zamiast 104,99 zł)
- Disco Elysium - The Final Cut – 55,49 zł (zamiast 184,99 zł)
- Jusant – 51,74 zł (zamiast 114,99 zł)
- Mount & Blade II: Bannerlord – 137,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Don't Starve Together: Console Edition – 20,99 zł (zamiast 59,99 zł)
- Lost Records: Bloom & Rage – 129,49 zł (zamiast 184,99 zł)
- The Precinct – 52,49 zł (zamiast 74,99 zł)
- Medieval Dynasty – 97,49 zł (zamiast 162,49 zł)
- Sengoku Dynasty – 109,99 zł (zamiast 137,49 zł)
- EVERSPACE 2 – 68,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Figment: Journey Into the Mind – 8,49 zł (zamiast 84,99 zł)
- Figment 2: Creed Valley – 11,49 zł (zamiast 114,99 zł)
- Dune: Spice Wars – 92,49 zł (zamiast 184,99 zł)
- Superliminal – 42,49 zł (zamiast 84,99 zł)
- Beholder 2 – 6,99 zł (zamiast 69,99 zł)
Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!