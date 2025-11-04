Promocje w Nintendo eShop – wyprzedaż gier Bandai Namco z rabatem do -90%

W sklepie Nintendo eShop wystartowała duża wyprzedaż, obejmująca tytuły spod szyldu Bandai Namco Entertainment. To dobra okazja, by taniej kupić znane produkcje z popularnych serii takich jak Dragon Ball, Sword Art Online czy Tales of. Część z gier osiągnęła historycznie najniższe ceny, a promocja potrwa tylko przez kilka dni.
Najciekawsze oferty z wyprzedaży Bandai Namco w Nintendo eShop
Wśród przecenionych tytułów znalazły się zarówno duże produkcje akcji, jak i mniejsze gry indie. Oto najciekawsze z nich:
- SD Gundam Battle Alliance – 39,84 zł (-84%)
- SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition – 19,99 zł (-90%)
- DRAGON BALL FighterZ – 39,84 zł (-84%)
- Tales of Vesperia: Definitive Edition – 41,80 zł (-80%)
- JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – 39,80 zł (-80%)
- Haiku, the Robot – 14,39 zł (-80%)
- Tails of Iron 2: Whiskers of Winter Deluxe Edition – 60,00 zł (-50%)
