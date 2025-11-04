Promocje w Nintendo eShop – wyprzedaż gier Bandai Namco z rabatem do -90%

W sklepie Nintendo eShop wystartowała duża wyprzedaż, obejmująca tytuły spod szyldu Bandai Namco Entertainment. To dobra okazja, by taniej kupić znane produkcje z popularnych serii takich jak Dragon Ball, Sword Art Online czy Tales of. Część z gier osiągnęła historycznie najniższe ceny, a promocja potrwa tylko przez kilka dni.

Najciekawsze oferty z wyprzedaży Bandai Namco w Nintendo eShop

Wśród przecenionych tytułów znalazły się zarówno duże produkcje akcji, jak i mniejsze gry indie. Oto najciekawsze z nich: