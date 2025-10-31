Zaloguj się lub Zarejestruj

Promocje Capcom i nie tylko w Nintendo eShop. Oto najlepsze gry na wyprzedaży

Mikołaj Berlik
2025/10/31 20:00
Resident Evil, Mega Man i wiele uznanych indyków taniej nawet o 90%.

W Nintendo eShop wystartowała nowa wyprzedaż, w której dominują tytuły wydane przez Capcom. Zniżki sięgają nawet -75%, a wśród przecenionych produkcji znalazły się zarówno kultowe serie japońskiego wydawcy, jak i świetnie oceniane gry niezależne. W ofercie przeceniono między innymi Resident Evil, Mega Mana oraz Monster Hunter Stories 2, ale warto zwrócić uwagę także na kilka mniejszych hitów.

Nintendo eShop
Nintendo eShop

Najciekawsze oferty z wyprzedaży w Nintendo eShop

Promocja obejmuje dziesiątki tytułów, więc każdy znajdzie coś dla siebie – od klasycznych platformówek i horrorów po oryginalne gry RPG i roguelike. To świetna okazja, by uzupełnić bibliotekę Nintendo Switch o uznane produkcje w wyjątkowo niskich cenach.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

