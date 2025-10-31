Promocje Capcom i nie tylko w Nintendo eShop. Oto najlepsze gry na wyprzedaży

W Nintendo eShop wystartowała nowa wyprzedaż, w której dominują tytuły wydane przez Capcom. Zniżki sięgają nawet -75%, a wśród przecenionych produkcji znalazły się zarówno kultowe serie japońskiego wydawcy, jak i świetnie oceniane gry niezależne. W ofercie przeceniono między innymi Resident Evil, Mega Mana oraz Monster Hunter Stories 2, ale warto zwrócić uwagę także na kilka mniejszych hitów.
Najciekawsze oferty z wyprzedaży w Nintendo eShop
- Resident Evil – 42,00 zł (-50%)
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 89,50 zł (-50%)
- Mega Man 11 – 40,92 zł (-67%)
- Mega Man X Legacy Collection – 33,60 zł (-60%)
- Afterimage – 17,99 zł (-80%)
- Owlboy – 17,99 zł (-80%)
- Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – 14,39 zł (-80%)
- Bramble: The Mountain King – 24,00 zł (-80%)
- Gordian Quest – 8,00 zł (-90%)
Promocja obejmuje dziesiątki tytułów, więc każdy znajdzie coś dla siebie – od klasycznych platformówek i horrorów po oryginalne gry RPG i roguelike. To świetna okazja, by uzupełnić bibliotekę Nintendo Switch o uznane produkcje w wyjątkowo niskich cenach.
