Promocje Capcom i nie tylko w Nintendo eShop. Oto najlepsze gry na wyprzedaży

W Nintendo eShop wystartowała nowa wyprzedaż, w której dominują tytuły wydane przez Capcom. Zniżki sięgają nawet -75%, a wśród przecenionych produkcji znalazły się zarówno kultowe serie japońskiego wydawcy, jak i świetnie oceniane gry niezależne. W ofercie przeceniono między innymi Resident Evil, Mega Mana oraz Monster Hunter Stories 2, ale warto zwrócić uwagę także na kilka mniejszych hitów.

Najciekawsze oferty z wyprzedaży w Nintendo eShop

Promocja obejmuje dziesiątki tytułów, więc każdy znajdzie coś dla siebie – od klasycznych platformówek i horrorów po oryginalne gry RPG i roguelike. To świetna okazja, by uzupełnić bibliotekę Nintendo Switch o uznane produkcje w wyjątkowo niskich cenach.