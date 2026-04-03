Promocja napojów Fanta sugeruje premierę nowego Halo już w czerwcu. Fani mają już swoją teorię

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/03 10:00
Nowa akcja promocyjna marki Fanta rozbudziła spekulacje wśród fanów serii Halo. Według części społeczności, nadchodzące Halo: Campaign Evolved może zadebiutować już w czerwcu.

Być może nie wszyscy wiedzą, ale obecnie zarówno Xbox, jak i seria Halo obchodzą swoje 25-lecie. Z tej okazji studio Halo Studios pracuje nad remake’iem pierwszej części. Halo: Combat Evolved, przemianowane w remake’u na Halo: Campaign Evolved, ma być pozbawione trybu multiplayer i będzie pierwszą odsłoną serii, która trafi również na konsole PlayStation.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved już w czerwcu?

Wciąż nie ujawniono oficjalnej daty premiery. Wiadomo jedynie, że Xbox zapowiedział czerwcowe wydarzenie Xbox Games Showcase oraz powrót społecznościowego FanFestu. Jak jednak zauważył serwis Push Square, Xbox nawiązał współpracę z Fantą w ramach specjalnej promocji. Na limitowanych puszkach mają pojawić się znane postacie z gier, w tym Master Chief oraz Ghost z Call of Duty. Promocja oferuje również bonusy do gier. W przypadku Halo będzie to pomarańczowy pancerz dla Master Chiefa inspirowany Fantą, dostępny “w dniu premiery”.

Wśród innych nagród znalazły się między innymi:

  • Mount Goblin Waveshredder do World of Warcraft
  • Pomarańczowa wizytówka i podwójne doświadczenie w Call of Duty: Black Ops 7
  • Efekt portalu Citron Whirl w Diablo IV
  • Specjalna wersja auta 1966 Toyota Sports 800 Fanta Edition w Forza Horizon 6

Skąd więc teoria o premierze gry w czerwcu? Fani, między innymi na Reddicie, zwracają uwagę, że wcześniejsze promocje Xboxa związane z napojami trwały zwykle od dwóch do trzech miesięcy. Skoro obecna akcja rusza w kwietniu, sugerowałoby to premierę gry w czerwcu lub lipcu, czyli w okolicach Xbox Games Showcase. To jednak tylko teoria i należy podchodzić do niej z dystansem. W przeszłości zdarzały się wyjątki. Przykładowo promocja z Pringles w 2021 roku poprzedzała premierę Halo Infinite o wiele miesięcy, głównie z powodu opóźnień produkcji.

Spekulacje fanów pokrywają się jednak z wcześniejszymi doniesieniami Tom Warren z The Verge. Według jego źródeł Microsoft celuje w letnią premierę Halo: Campaign Evolved. Dziennikarz informował również, że Gears of War: E-Day planowane jest na drugą połowę roku, a nowe Fable ma zadebiutować jesienią. Na oficjalne potwierdzenie daty premiery Halo: Campaign Evolved wciąż trzeba jednak poczekać.

Źródło:https://www.thegamer.com/halo-campaign-evolved-fanta-promotion-release-speculation/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

