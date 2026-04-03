Promocja napojów Fanta sugeruje premierę nowego Halo już w czerwcu. Fani mają już swoją teorię

Być może nie wszyscy wiedzą, ale obecnie zarówno Xbox, jak i seria Halo obchodzą swoje 25-lecie. Z tej okazji studio Halo Studios pracuje nad remake’iem pierwszej części. Halo: Combat Evolved, przemianowane w remake’u na Halo: Campaign Evolved, ma być pozbawione trybu multiplayer i będzie pierwszą odsłoną serii, która trafi również na konsole PlayStation.

Halo: Campaign Evolved już w czerwcu?

Wciąż nie ujawniono oficjalnej daty premiery. Wiadomo jedynie, że Xbox zapowiedział czerwcowe wydarzenie Xbox Games Showcase oraz powrót społecznościowego FanFestu. Jak jednak zauważył serwis Push Square, Xbox nawiązał współpracę z Fantą w ramach specjalnej promocji. Na limitowanych puszkach mają pojawić się znane postacie z gier, w tym Master Chief oraz Ghost z Call of Duty. Promocja oferuje również bonusy do gier. W przypadku Halo będzie to pomarańczowy pancerz dla Master Chiefa inspirowany Fantą, dostępny “w dniu premiery”.