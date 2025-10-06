Promocja na monitor Gigabyte GS32QC 31,5". Obniżka aż o 170 zł w sklepie RTV Euro AGD

Gigabyte GS32QC został zaprojektowany tak, by umożliwić Ci czerpanie jeszcze większej satysfakcji z gry! Pokaźny, 31,5-calowy ekran z panelem VA zapewnia wyjątkową szczegółowość obrazu i wysoki współczynnik kontrastu. Dodatkowo ekran jest zakrzywiony, dzięki czemu możesz cieszyć się bardziej wciągającymi, realistycznymi wrażeniami podczas rozgrywki. Krzywizna 1500R imituje naturalną krzywiznę ludzkiego oka i ogranicza zmęczenie wzroku podczas wielogodzinnego patrzenia w monitor.

Monitor z ekranem QHD to atrakcyjny wybór dla wymagających graczy, którzy pragną bardziej szczegółowych, bogatszych wrażeń wizualnych. Gigabyte GS32QC odznacza się także wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz, czego efektem jest płynny obraz bez względu na to, jaką grę uruchomisz.

Zapomnij o efekcie smużenia obrazu nawet wtedy, gdy grasz w najnowsze tytuły, a sceny na ekranie zmieniają się w błyskawicznym tempie! Monitor gamingowy Gigabyte GS32QC został wyposażony w matrycę o krótkim czasie reakcji wynoszącym zaledwie 1 ms (MPRT). Dzięki temu obraz jest zawsze płynny, a Ty możesz dostrzec wszystko, co dzieje się podczas rozgrywki.

Gigabyte GS32QC obsługuje technologię Adaptive-Sync, która eliminuje nieprawidłowości w wyświetlaniu obrazu, tak zwany screen tearing. Nie musisz obawiać się, że monitor nie zsynchronizuje się z kartą graficzną w odpowiednim czasie. Technologia adaptacyjnej synchronizacji zapewnia jeszcze lepsze wrażenia wizualne podczas oglądania szybko zmieniających się scen.