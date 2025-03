Promocja na Little Big Adventure Twinsen's Quest na Nintendo Switch w pudełkowym wydaniu

Pojawiła się dobra okazja, aby urozmaicić swoją bibliotekę gier na Nintendo Switch. Remake kultowej gry przygodowej, Little Big Adventure Twinsen's Quest, jest bowiem dostępny w pudełkowym wydaniu w promocji. Produkt możemy kupić taniej w sklepie Media Expert.

W sklepie Media Expert znajdziemy Little Big Adventure Twinsen's Quest w pudełkowym wydaniu w dobrej cenie. Gra na Nintendo Switch kosztuje teraz 109,99 zł, zamiast 149,99 zł. Dzięki promocji możemy zaoszczędzić 40 zł.

Odkryj na nowo kultową przygodówkę akcji z lat 90. w nowoczesnej wersji.



Wydana pierwotnie w 1994 roku gra Little Big Adventure odcisnęła piętno na setkach tysięcy graczy z całego świata dzięki swojemu unikalnemu uniwersum i stylowi, którego uosobieniem jest bohater z kultową fryzurą.



Twinsen powraca w remake'u ze stylową metamorfozą i zaktualizowaną rozgrywką.



Łącząc świeże podejście z szacunkiem do oryginalnej gry, Little Big Adventure – Twinsen’s Quest jest idealny do odkrycia lub powrotu do klasycznego arcydzieła gier wideo.



Akcja rozgrywa się na planetoidzie z dwoma słońcami, gdzie cztery gatunki żyły w doskonałej harmonii... Aż do dnia, w którym dr Funfrock, genialny naukowiec, wynalazł klonowanie i teleportację, stopniowo przejmując kontrolę nad mieszkańcami.



Grasz jako Twinsen, jesteś wzorowym obywatelem, który z dnia na dzień staje się zbiegiem ściganym przez popleczników doktora Funfrocka. Podczas swojej podróży z wyspy na wyspę musisz niestrudzenie szukać innych rebeliantów i zorganizować ruch oporu, aby położyć kres okupacji klonów.