Zaloguj się lub Zarejestruj

Promocja na klocki MEGA Pokemon. Leśne Centrum Pokemonów taniej w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/08/29 18:30
0
0

MEGA Pokemon Leśne Centrum Pokemonów w wersji 648-elementowej dostępne jest w Amazon PL za 126,99 zł.

W polskim oddziale Amazon można obecnie kupić zestaw MEGA Pokemon Leśne Centrum Pokemonów w promocyjnej cenie 126,99 zł. To komplet liczący 648 elementów, który pozwala zbudować interaktywne centrum z czterema figurkami – Pikachu, Chansey, Eevee i Togepi.

MEGA Pokemon Leśne Centrum Pokemonów
MEGA Pokemon Leśne Centrum Pokemonów

MEGA Pokemon Leśne Centrum Pokemonów – oferta w Amazon PL

Zestaw zawiera elementy umożliwiające złożenie charakterystycznego budynku, a także akcesoria do zabawy w świecie Pokemonów. To propozycja zarówno dla kolekcjonerów, jak i młodszych fanów serii.

GramTV przedstawia:

Dodatkowym atutem jest darmowa dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost, co sprawia, że oferta staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Cena regularna tego typu zestawów często przekracza 150 zł, dlatego obecna obniżka może zainteresować osoby szukające okazji.

Tagi:

promocja
Pokemon
Amazon
pokemony
promocje
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112