Promocja na klasyczne gry z serii Prince of Persia w Ubisoft Store. Wybrane tytuły w cenie 3,98 zł

Prince of Persia: Sands of Time - Pośród spalonych piasków starożytnej Persji istnieje legenda napisana w

starożytnym języku. Mówi ona o czasach splamionych krwią i rządzonych przez

podstępem. Przyciągnięty do mrocznych mocy magicznego sztyletu, młody książę zostaje doprowadzony do uwolnienia śmiertelnego zła w pięknym królestwie. Wspomagany przez podstępy uwodzicielskiej księżniczki i absolutne moce Piasków Czasu książę wyrusza na wstrząsającą wyprawę, by odzyskać przeklęte komnaty Pałacu i przywrócić pokój w swojej krainie.