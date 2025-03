Projektant Dragon Age: The Veilguard ujawnił problemy z systemem walki. Testerzy nie rozumieli wielu rozwiązań

Od premiery Dragon Age: The Veilguard minęło naprawdę sporo czasu, więc osoby zajmujące się projektem są już gotowe do opowiedzenia o procesie rozwoju projektu. W czasie niedawnego wydarzenia jeden z byłych już pracowników BioWare wypowiedział się na temat systemu walki w czwartej odsłonie serii RPG-ów.

Dragon Age: The Veilguard - wywiad z deweloperem

Podczas Game Developer’s Conference 2025 redakcja serwisu GamesRadar zdołała przeprowadzić rozmowę z Bruno Porrio, osobą odpowiedzialną za zapewnienie odpowiedniego doświadczenia fanom Dragon Age: The Veilguard - zajmował on stanowisko UX Designer w studiu BioWare. Wspomniał on między innymi o schemacie, na jakim opierał się zespół podczas projektowania systemu walki nie tylko we wspomnianej grze, lecz także na przykład w Mass Effect Andromeda.