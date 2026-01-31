Projekt ustawy przeciwko patostreamerom trafił do Sejmu

Nieodłączną gałęzią gamingu jest również streaming. Gorzej, że od wielu lat to ostatnie zjawisko zyskało również mało chlubną gałąź w postaci patostreamów.

O konieczności zajęcia się patostreamerami wiele grup społecznych i organizacji mówi od dawna. Teraz jednak temat wreszcie trafił do polskiego Sejmu. Sejm z propozycją ustawy przeciwko patostreamerom Złożono bowiem projekt nowelizacji Kodeksu Karnego, która ma ukrócić szkodliwą działalność patostreamerów, ale też i tych, których nielegalnie promują w sieci hazard. W ramach projektu autorzy chcą dodać do KK nowy artykuł, który obejmie m.in. rozpowszechnianie nagrań wideo lub audio przedstawiających popełnienie czynu zabronionego. Niemniej również materiały jedynie pozorowane, acz udające autentyczne, zostaną objęte karą. Grozić za to będzie kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Tak o projekcie mówi jego autorka, Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej: To, co jest karane w świecie realnym, nie może pozostawać bezkarne w Internecie. Dziś trudno jest skutecznie blokować takie treści i egzekwować odpowiedzialność. Potrzebujemy jasnych przepisów umożliwiających ściganie osób, które znęcają się nad innymi, wykorzystują ich seksualnie lub dręczą zwierzęta w ramach patostreamów.

Ale nie tylko o patostreaming tu chodzi. Problemem są również influencerzy, którzy reklamują wśród nieletnich gry hazardowe. Na streamach nie brak reklam działających w ramach współprac. Nierzadko dzieje się nawet tak, że streamer wygrywa, co ma stanowić dla widza obietnicę, że jeżeli sam spróbuje, to również jemu uda się zdobyć coś cennego, co oczywiście najczęściej nie ma miejsca. Niestety stąd krótka i szybka droga do uzależnienia, które wpływa destrukcyjnie na całe życie. Rosa tłumaczy problem tak: Influencerzy udają, że wygrywają pieniądze w internetowych kasynach czy loteriach, zachęcając młodych ludzi do ryzykownych zachowań. To często prowadzi do uzależnień i poważnych problemów finansowych. Sam projekt zmian będzie konsultowany z ekspertami oraz zainteresowanymi tematem organizacjami społecznymi. Dopiero wtedy, gdy uda się wypracować odpowiednie mechanizmy i znaleźć skuteczne narzędzia, pomysł może trafić dalej, już pod głosowanie polityków.

