Project TAL wygląda bajecznie w pierwszym zwiastunie. To będzie koreański Black Myth: Wukong?

Do sieci trafił pierwszy zwiastun, który prezentuje dynamiczne pojedynki z przeciwnikami, a także malownicze krajobrazy lasów i wiosek inspirowane dawną Koreą. Rozgrywka opierać będzie się na szybkich starciach, podczas których bohater może wspinać się na olbrzymie kreatury i wymierzać im ciosy w najbardziej wrażliwe miejsca. Twórcy obiecują także system kontrataków oraz rozbudowane kombinacje umiejętności.

Były chińskie legendy, to teraz czas na te koreańskie. Project TAL, nadchodząca produkcja studia Madngine, zabierze graczy w fantastyczną podróż po otwartym świecie, zamieszkałym przez potwory znane z koreańskich wierzeń. Premiera tytułu zaplanowana jest 2027 rok.

Dzięki technicznym umiejętnościom i wizji artystycznej Madngine tworzymy produkcję AAA, która ma konkurować na globalnym rynku.

Project TAL łączy emocjonalną historię o leczeniu zniszczonego świata z ekscytującą walką znaną z klasycznych RPG akcji.

Jednym z najważniejszych elementów gry będzie system towarzyszy. Towarzyszące bohaterowi postacie nie tylko mają własne charaktery i style walki, ale także dynamicznie współpracują z graczem podczas starć. Czasem przechwycą sojusznika w locie, innym razem postawią magiczną barierę, która zablokuje nadciągający atak.

Madngine zapowiada różnorodne role pomocników obejmujące walkę w zwarciu i na dystans, wsparcie oraz magię. Dzięki temu każda potyczka ma stawać się małą taktyczną łamigłówką, a odpowiednie dobieranie umiejętności towarzyszy ma wpływać na wynik bitwy.

W produkcji pojawią się również monumentalne walki z bossami. W zwiastunie można zobaczyć ogniste demony w maskach, uzbrojone w maczugi trolle oraz stworzenia przypominające olbrzymie pająki z królewskimi ozdobami. Twórcy chcą wyraźnie podkreślić swoją inspirację trendem zapoczątkowanym przez Black Myth Wukong i zaproponować własne spojrzenie na mitologiczne bestie.

Project TAL zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.