Project Retrograde może zainteresować fanów Resident Evil. Zapowiedź i zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2025/09/28 14:30
Sprawdźcie, jak prezentuje się nowa survivalowa gra akcji od chińskiego studia Invercity Game Works.

Wszyscy fani Resident Evil z pewnością niecierpliwie czekają na premierę Resident Evil Requiem. Tymczasem okazuje się, że na rynek zmierza ciekawie zapowiadająca się produkcja inspirowana popularną serią Capcomu. Mowa tutaj o Project Retrograde: The Becoming – survivalowej grze akcji kładącej nacisk na fabułę, nad którą pracuje obecnie chińskie studio Invercity Game Works.

Zapowiedź Project Retrograde: The Becoming, czyli nowej gry inspirowanej serią Resident Evil

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Project Retrograde: The Becoming gracze wcielą się w łowcę nagród żyjącego w symbiozie z pasożytem, który zniszczył świat. Wraz z zapowiedzią w sieci pojawił się również pierwszy zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

W 1995 roku ostatnia nadzieja ludzkości – Projekt Retrogade – upada, gdy podziemny świat zostaje zniszczony przez starożytnego pasożyta o nazwie L.U.C.A. Wcielisz się w łowcę nagród żyjącego w symbiozie ze wspomnianym pasożytem i wykorzystasz jego niebezpieczną moc, aby ocalić świat, nawet jeśli ma cię to pochłonąć – czytamy w opisie na oficjalnej stronie gry.

Na koniec warto dodać, że Project Retrograde: The Becoming powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety deweloperzy ze studia Invercity Game Works nie ujawnili, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji.

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

