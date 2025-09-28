Project Retrograde może zainteresować fanów Resident Evil. Zapowiedź i zwiastun

Wszyscy fani Resident Evil z pewnością niecierpliwie czekają na premierę Resident Evil Requiem. Tymczasem okazuje się, że na rynek zmierza ciekawie zapowiadająca się produkcja inspirowana popularną serią Capcomu. Mowa tutaj o Project Retrograde: The Becoming – survivalowej grze akcji kładącej nacisk na fabułę, nad którą pracuje obecnie chińskie studio Invercity Game Works.

Zapowiedź Project Retrograde: The Becoming, czyli nowej gry inspirowanej serią Resident Evil

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Project Retrograde: The Becoming gracze wcielą się w łowcę nagród żyjącego w symbiozie z pasożytem, który zniszczył świat. Wraz z zapowiedzią w sieci pojawił się również pierwszy zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki. Całość znajdziecie na dole wiadomości.