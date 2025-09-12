Zaloguj się lub Zarejestruj

Project Motor Racing z licencją IMSA. W grze pojawią się Daytona, Sebring i Ford Mustang GT3

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/12 11:40
Studio Straight4 ogłosiło, że ich nadchodząca gra wyścigowa Project Motor Racing otrzymała oficjalną licencję IMSA.

IMSA to jedna z najważniejszych organizacji motorsportowych w Ameryce Północnej. Jak się dowiedzieliśmy, będzie ona częścią nadchodzącego symulatora Project Motor Racing.

Project Motor Racing z licencją IMSA

Wraz z ogłoszeniem nabycia licencji IMSA, pokazano również pierwsze materiały, które zdradzają, że w grze pojawi się Ford Mustang GT3. W mediach społecznościowych zasugerowano również obecność legendarnych torów, takich jak Daytona International Speedway i Sebring International Raceway, czyli gospodarzy dwóch najbardziej prestiżowych wyścigów długodystansowych w USA, jakimi są 24 Hours of Daytona oraz 12 Hours of Sebring.

Dzięki licencji IMSA do gry mogą trafić oficjalne samochody, malowania i tory z przeszłości i teraźniejszości serii. Studio zasugerowało, że w Project Motor Racing możemy spodziewać się zawartości obejmującej ponad 50 lat historii wyścigów, od legendarnych maszyn Group C, Group 5 czy GTO/GTU, aż po współczesne prototypy GTP i samochody GT3. W oficjalnym oświadczeniu wymieniono między innymi takie ikony jak Nissan ZX-Turbo, Porsche 962 czy Mazda RX-792P, które w przeszłości rywalizowały na torach IMSA i do dziś mają status kultowych.

GramTV przedstawia:

IMSA to także jedne z najbardziej znanych torów w Ameryce, czyli Road America, Road Atlanta, Watkins Glen, Indianapolis, Laguna Seca czy Long Beach. Wszystkie te lokalizacje mogą potencjalnie trafić do Project Motor Racing w ramach zakupionej licencji.

Wczytywanie ramki mediów.

Póki co, brakuje większej ilości szczegółów, jednak licencja IMSA oznacza, że Project Motor Racing ma szansę stać się jedną z najbardziej kompletnych gier wyścigowych dla fanów motorsportu, łącząc nowoczesne prototypy z klasycznymi legendami sprzed dekad. Pytanie tylko czy Stragith4 Studios wykorzysta potencjał drzemiący w tej umowie.

Project Motor Racing będzie miało swoją premierę 25 listopada 2025 roku i pojawi się na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://traxion.gg/project-motor-racing-secures-imsa-licence-teases-ford-mustang-gt3-daytona-and-sebring

