Project Motor Racing z dużą aktualizacją i premierą DLC GT Icons. Poprawiono jazdę w cieniu aerodynamicznym

Straight4 Studios udostępniło nową aktualizację do Project Motor Racing, która przygotowało grunt pod premierę dodatku GT Icons DLC, zaplanowaną na dziś – 23 czerwca 2026 roku. Patch wprowadził kilka istotnych zmian w rozgrywce, na czele z przebudowanym efektem jazdy w cieniu aerodynamicznym.

Project Motor Racing z kolejnymi zmianami

Nadchodzące rozszerzenie skupi się na klasycznych maszynach wyścigowych z lat 60. i 70. XX wieku. W pakiecie znajdzie się dziewięć historycznych samochodów oraz nowy tor Rocky Knoll Raceway, który wygląda na nielicencjonowaną wersję słynnego toru Road America. Jednym z najważniejszych elementów dodatku jest zaangażowanie legendarnego specjalisty od fizyki w grach wyścigowych, Aristotelisa Vasilakosa, który odpowiada za model prowadzenia nowych pojazdów. Dla wielu fanów jest to sygnał, że po burzliwym okresie produkcji rozwój Project Motor Racing może wreszcie wejść na właściwe tory.