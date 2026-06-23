Project Motor Racing z dużą aktualizacją i premierą DLC GT Icons. Poprawiono jazdę w cieniu aerodynamicznym

Project Motor Racing nieustannie się rozwija, poprawiając kolejne istotne elementy.
Straight4 Studios udostępniło nową aktualizację do Project Motor Racing, która przygotowało grunt pod premierę dodatku GT Icons DLC, zaplanowaną na dziś – 23 czerwca 2026 roku. Patch wprowadził kilka istotnych zmian w rozgrywce, na czele z przebudowanym efektem jazdy w cieniu aerodynamicznym.
Project Motor Racing z kolejnymi zmianami
Nadchodzące rozszerzenie skupi się na klasycznych maszynach wyścigowych z lat 60. i 70. XX wieku. W pakiecie znajdzie się dziewięć historycznych samochodów oraz nowy tor Rocky Knoll Raceway, który wygląda na nielicencjonowaną wersję słynnego toru Road America. Jednym z najważniejszych elementów dodatku jest zaangażowanie legendarnego specjalisty od fizyki w grach wyścigowych, Aristotelisa Vasilakosa, który odpowiada za model prowadzenia nowych pojazdów. Dla wielu fanów jest to sygnał, że po burzliwym okresie produkcji rozwój Project Motor Racing może wreszcie wejść na właściwe tory.
Wśród samochodów, które trafią do gry, znajdą się między innymi innowacyjny Chaparral 2F Jima Halla, Lola T70 Mk 3, Shelby Daytona Coupe, a także obowiązkowy przedstawiciel marki Porsche, czyli 911 Carrera RSR 3.0. Tak prezentuje się zawartość dodatku GT Icons DLC:
GT 70
1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0
1973 Chevrolet Corvette C3
1973 Ford Capri RS3100
GramTV przedstawia:
Sports Car 67
1967 Chaparral 2F
1967 Ford Mk.IV
1967 Lola T70 Mk 3
GT 60
1965 Chevrolet Corvette Grand Sport
1964 Shelby Daytona Coupe
1965 Jaguar E-Type Lightweight
Nowy tor
Rocky Knoll Raceway
Najważniejszą zmianą w dzisiejszej aktualizacji jest przebudowanie efektu jazdy w cieniu aerodynamicznym. Według Straight4 Studios nowe rozwiązanie ma zapewnić “bardziej spójne zachowanie podczas korzystania z cienia aerodynamicznego oraz lepszy balans, tworząc więcej okazji do wyprzedzania i bardziej zacięte pojedynki aż do samej linii mety”. Aktualizacja wprowadza również możliwość regulacji trzeciej sprężyny w samochodach generujących duży docisk aerodynamiczny, takich jak prototypy klasy LMDh, co powinno zapewnić graczom więcej opcji w zakresie ustawiania stabilności pojazdu. Ponadto dodano możliwość regulacji kanałów chłodzących hamulce, choć obecnie opcja ta jest dostępna wyłącznie dla samochodów LMDh. Patch zawiera także kilka mniejszych usprawnień, w tym nowe, określone przez twórców jako “ustawienia specyficzne dla wersji alfa”, przeznaczone dla znajdującego się wciąż w fazie rozwoju trybu VR.
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