Project Motor Racing w końcu zostanie oficjalnie zaprezentowane. Grę zobaczymy jeszcze w tym miesiącu

Nowa gra wyścigowa od studia Straight4 Studios, znana wcześniej jako GTR Revival, zostanie po raz pierwszy oficjalnie pokazana już 29 kwietnia 2025 roku. Wtedy też poznamy więcej szczegółów dotyczących tytułu, który ma być duchowym następcą takich klasyków symulacji wyścigowych jak GTR i Project CARS.

Project Motor Racing zostanie w końcu zaprezentowane

Project Motor Racing powstaje pod okiem Iana Bella, byłego lidera zespołów stojących za GTR, Need for Speed: Shift oraz Project CARS. Obecnie kieruje on nowym studiem Straight4 Studios, które intensywnie pracuje nad nową grą wyścigową.