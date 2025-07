Project Motor Racing potwierdza pierwsze DLC. Do gry trafią nowe samochody i tor Le Mans

Na cyfrowych platformach sprzedaży pojawiły się pierwsze szczegóły dotyczące planowanych dodatków w ramach Year 1 Season Pass, który obejmie cztery pakiety oraz jedno większe rozszerzenie. Łącznie gracze mogą liczyć na ponad 30 nowych pojazdów i co najmniej cztery nowe tory.

Japanese GT500 Pack zawiera auta z najwyższej klasy wyścigowej japońskich mistrzostw Super GT. Co ciekawe, sama nazwa serii Super GT nie została wymieniona w nazwie dodatku, co może to sugerować, że licencja dotyczy jedynie konkretnych modeli, a nie całych mistrzostw. Nie wiadomo jeszcze, z której generacji będą pochodzić samochody GT500. Pakiety GT Legends i V8 Power pozostają na razie tajemnicą. Więcej informacji na ich temat poznamy bliżej daty premiery.

Największym i najbardziej oczekiwanym dodatkiem będzie jednak Endurance Racing Expansion, planowany na końcówkę 2026 roku. Rozszerzenie wprowadzi dwie nowe klasy wytrzymałościowe w postaci GTP oraz LMP1, a także jedną z najsłynniejszych tras świata, czyli Circuit de la Sarthe, znane ze słynnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Dokładna lista modeli w tych klasach zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Project Motor Racing będzie miało swoją premierę 25 listopada i pojawi się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox series X/S.