iRacing podnosi ceny abonamentów. Zmiany wejdą w życie już w sierpniu

Najpopularniejsza platforma simracingowa iRacing od sierpnia zaoferuje nieco droższy abonament.
Platforma iRacing ogłosiła podwyżkę cen wszystkich planów abonamentowych. Nowy cennik zacznie obowiązywać od 18 sierpnia 2026 roku i obejmie zarówno nowych, jak i obecnych użytkowników usługi.
Graczy czeka podwyżka abonamentów iRacing
Nadchodząca podwyżka, będzie dopiero drugim wzrostem cen abonamentu od 2008 roku, czyli od początku działalności platformy iRacing. Do czasu wejścia zmian w życie gracze nadal mogą przedłużyć swoją subskrypcję na dotychczasowych warunkach. Zarówno nowi, jak i powracający użytkownicy mają możliwość wykupienia nawet dwóch dodatkowych lat abonamentu, które zostaną doliczone do końca obecnego okresu subskrypcji. Dopiero po jego wygaśnięciu zaczną obowiązywać nowe stawki. Po wprowadzeniu zmian miesięczny abonament będzie kosztował 14,75 dolara, co oznacza wzrost o 1,75 dolara względem obecnej ceny. Z kolei pakiet na 24 miesiące zdrożeje o 23,50 dolarów, osiągając cenę 222,50 dolarów.
Tak prezentuje się pełny plan abonamentowy iRacing:
1 miesiąc – 14,75 dolarów (wcześniej 13,00 dolarów)
3 miesiące – 37,50 dolarów (wcześniej 33,00 dolary)
12 miesięcy – 124,50 dolarów (wcześniej 110,00 dolarów)
24 miesiące – 222,50 dolarów (wcześniej 199,00 dolarów)
GramTV przedstawia:
Twórcy podkreślili jednocześnie, że ceny samochodów i torów pozostają bez zmian. W podstawowym abonamencie nadal dostępnych jest ponad 30 samochodów oraz ponad 25 torów. Model biznesowy iRacing od lat wywołuje dyskusje w społeczności simracingowej. Wielu graczy chwali platformę za znakomity system dobierania rywali i wysoką jakość rozgrywek online. Z drugiej strony część użytkowników wskazuje na stosunkowo wysokie ceny dodatkowej zawartości oraz konieczność utrzymywania aktywnej subskrypcji, aby korzystać z wcześniej zakupionych samochodów i torów.
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