iRacing podnosi ceny abonamentów. Zmiany wejdą w życie już w sierpniu

Platforma iRacing ogłosiła podwyżkę cen wszystkich planów abonamentowych. Nowy cennik zacznie obowiązywać od 18 sierpnia 2026 roku i obejmie zarówno nowych, jak i obecnych użytkowników usługi.

Graczy czeka podwyżka abonamentów iRacing

Nadchodząca podwyżka, będzie dopiero drugim wzrostem cen abonamentu od 2008 roku, czyli od początku działalności platformy iRacing. Do czasu wejścia zmian w życie gracze nadal mogą przedłużyć swoją subskrypcję na dotychczasowych warunkach. Zarówno nowi, jak i powracający użytkownicy mają możliwość wykupienia nawet dwóch dodatkowych lat abonamentu, które zostaną doliczone do końca obecnego okresu subskrypcji. Dopiero po jego wygaśnięciu zaczną obowiązywać nowe stawki. Po wprowadzeniu zmian miesięczny abonament będzie kosztował 14,75 dolara, co oznacza wzrost o 1,75 dolara względem obecnej ceny. Z kolei pakiet na 24 miesiące zdrożeje o 23,50 dolarów, osiągając cenę 222,50 dolarów.